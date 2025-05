Nach Meisterschaft "Die Flick Liga" - Spanien schwärmt vom deutschen Barca-Trainer Stand: 16.05.2025 11:11 Uhr

In seiner ersten Saison hat Hansi Flick als Trainer des FC Barcelona gleich drei Titel gewonnen: Den Copa de Rey, die Supercopa und seit Donnerstagabend auch die spanische Meisterschaft. Zudem gewann Flick mit seiner jungen Mannschaft alle vier Clásicos gegen Ral Madrid. Die spanische Presse adelt Hansi Flick.

"Marca": "Die Flick-Liga. Hansi Flick kam in aller Stille. Er kam als Ersatz für Xavi Hernandez nach dessen bizarrem Abgang, dessen Kommen und Gehen seit Januar 2024 angekündigt worden war. (Präsident) Laporta mochte den Deutschen immer und (Sportdirektor) Deco auch. Sie vertrauten ihm trotz seines kurzen Lebenslaufs, in dem er bei den Bayern große Erfolge feierte, aber bei der Nationalmannschaft seines Landes versagte. Es war also ein riskantes Spiel zu einem sehr heiklen Zeitpunkt für den Klub, der wie immer durch das Fairplay behindert wurde, wenn es darum ging, sich dem Markt zu nähern. (...) Flick hat dem Ganzen seinen Stempel aufgedrückt. Sein Hauptverdienst ist es, die Leistung aller Spieler im Kader im Vergleich zur vorherigen Saison zu verbessern."

"As": "Flick und seine furchtlosen Kinder. Eigentlich sollte es Mbappés Liga sein, aber ein arbeitsloser deutscher Trainer hat den gleichen Kader wie in der Saison davor übernommen und ist mit gefräßigen Veteranen und einem Haufen Kinder unter der Führung von Lamine durchgestartet."

"Barcelonas eigentlicher Name ist Hansi Flick"

"El Mundo": "Der Erfolg von Hansi Flick, dem Trainer der Emotionen, in drei Schlüsselpunkten: Psychologie mit den Spielern, Raserei auf dem Spielfeld und eine körperliche Vorbereitung wie 'Pferde'. In weniger als einem Jahr hat der deutsche Trainer die Dynamik eines verzagten Barcelonas verändert, wie er es bei Bayern München getan hat, um sie zum Meister und Pokalsieger zu machen."

"La Razón": "Barcelonas eigentlicher Name in der Saison 2024/25 ist Hansi Flick. Der Trainer schließt die Saison, die noch zwei Spiele hat, mit allen gewonnenen nationalen Titeln ab: Liga, Pokal und Superpokal, und mit einem, der vielleicht noch wichtiger ist, obwohl er in Wirklichkeit mit den Trophäen Hand in Hand geht. Die Mannschaft der 'Azulgrana' und ihre Fans haben ihr Vertrauen zurückgewonnen und fühlen sich wieder zur Gruppe der Auserwählten in Europa gehörig."

"Der geistige Anführer, der Wegweiser, der Leuchtturm"

"La Vanguardia": "Respekt für den Champion. (...) Es gibt Tore, die wegen ihrer überwältigenden Schönheit einen Titel wert sind. Es gibt so viele, die eine ganze Saison abrunden. Und es gibt Tore, die einen Fußballer am Ende groß machen. Als wäre es Van Basten bei der Europameisterschaft 1988 oder Zidane im Finale der Champions League 2002, entschied Lamine Yamal das Derby in Cornellà und schenkte Barcelona die Meisterschaft. Der Urheber des 0:1-Treffers hätte nicht poetischer sein können, denn sein linker Fuß markiert den Weg für das Projekt von Flick und Laporta."

"Sport": "Campeones made in Flick! (...) Über die einzelnen Personen hinaus ist dies Flicks Barça. Der geistige Anführer, der Wegweiser, der Leuchtturm. (...) Der Architekt, der alle Teile zusammenfügt, Generationen, Religionen, Status. (...) Es gibt viele positive Dinge, die man Flick zuschieben kann. 'La Liga ist der ehrlichste Titel', sagte er jüngst. Was die Ehrlichkeit, das Talent und die Unersättlichkeit angeht, hat ihm niemand das Wasser reichen können. Seine Liga. Die des Comebacks von Barça."