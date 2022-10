3. Liga Verl feiert Auswärtssieg in Bayreuth - BVB II bezwingt Duisburg Stand: 16.10.2022 16:43 Uhr

Der SC Verl hat sich mit einem Sieg bei der Spielvereinigung Bayreuth weiter vom Tabellenkeller abgesetzt. Die BVB-Reserve hat mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg die Abstiegszone verlassen.

Für Verl geht es in der 3. Liga weiter nach oben. Am Samstag feierte das Team von Trainer Michel Kniat einen 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Tabellenletzten aus Bayreuth.

Offener Schlagabtausch bis zur 67. Minute

Im ersten Durchgang brachte Nicolás Sessa den SC per Linksschuss ins linke Eck mit 1:0 in Führung (14. Minute). Die Bayreuther, die zuletzt durch einen Sieg in Meppen Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft hatten, schlugen durch Alexander Nollenberger noch vor der Pause zurück (27.). So ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bis Maximilian Wolfram den Sportclub in der 67. Minute erneut in Führung brachte. Nach einem Einwurf der Verler, den die Bayreuther nicht entscheidend klären konnten, landete der Ball bei Wolfram, der aus rund 23 Metern einfach mal abzog und traf.

Grodowski sorgt für Entscheidung

Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Joel Grodowski, den die Bayreuther auf der rechten Außenbahn nicht konsequent angriffen. Er konnte unbedrängt in den Strafraum ziehen und tunnelte den Bayreuther Schlussmann zum 3:1-Endstand (81.). Nur sieben Minuten später musste der Torschütze allerdings wieder verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Am nächsten Spieltag treffen die Verler zu Hause auf Erzgebirge Aue. Anstoß ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr.

BVB-Reserve gelingt wichtiger Heimsieg

Die U23 von Borussia Dortmund ist am Samstag im vierten Spiel in Serie ohne Niederlage geblieben. Mit dem 2:0-Heimerfolg - den sie allerdings wegen Umbauarbeiten im Stadion Rote Erde in Wuppertal einfahren mussten - gegen den MSV Duisburg haben die Dortmunder Youngster die Abstiegszone verlassen. Nach 45 Minuten konnten sich die Duisburger bei ihrem Keeper Vincent Müller bedanken, dass sie nur mit 0:1 zurücklagen. Die Dortmunder Führung hatte Moritz Broschinski erzielt.

Moritz Broschinski bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für die BVB-Reserve.

Nach der Pause zeigte sich einmal mehr, dass der Torabschluss in dieser Saison bis dato nicht zu den Stärken des MSV zählt. In der 56. Minute bekam Aziz Bouhaddouz den Ball nach einer Ecke am Fünfmeterraum vor die Füße, war aber wohl zu überrascht und brachte keinen Torabschluss zustande, der BVB-Schlussmann Marcel Lotka vor Probleme stellte. Die Dortmunder agierten effizienter. In der 67. Minute drang Marco Pašalić nach Doppelpass mit Guille Bueno in den Strafraum ein und überraschte Müller mit einem strammen Schuss in die Torwart-Ecke zum 2:0-Endstand.

Damit hat der BVB nur noch zwei Punkte Rückstand auf Duisburg. Während die Dortmunder am kommenden Samstag (14 Uhr) in Meppen antreten müssen, geht es für den MSV zeitgleich mit einem weiteren NRW-Derby weiter - gegen Viktoria Köln.