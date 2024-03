3. Liga Dortmund II verliert nach turbulenter Schlussphase gegen Mannheim Stand: 30.03.2024 15:53 Uhr

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga die vierte Niederlage in Serie kassiert. Im Spiel gegen Waldhof Mannheim fielen zwei Tore in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit.

Die BVB-U23 verlor ihr Heimspiel vor 3.005 Zuschauern im Stadion Rote Erde gegen Waldhof Mannheim am Samstag mit 1:2 (0:0).

Die Partie verlief in der ersten Halbzeit umkämpft, die Mannheimer ließen kaum Chancen zu. Die beste Chance bis zum Halbzeitpfiff hatte Terrence Boyd, der nach rund einer halben Stunde einen Volleyschuss knapp rechts neben das Tor setzte.

In der zweiten Halbzeit entwickelten die Dortmunder mehr Zug zum Tor. Doch dann schlugen die mutigen Gäste zu: In der 75. Minute gelang den abstiegsbedrohten Mannheimern der Führungstreffer durch Julian Rieckmann, dem per Kopf nach einer Ecke sein erstes Drittliga-Tor für den SV Waldhof gelang. Dortmunds Torwart Silas Ostrzinski war herausgeeilt, hatte den Ball aber nicht erwischt.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit wurde es turbulent: Rieckmann verursachte einen Foulelfmeter. Ole Pohlmann verwandelte den Strafstoß für den BVB II mit einem wuchtigen Schuss auf die linke Torseite (90.+1). Waldhof-Torwart Omer Hanin hatte die Ecke geahnt, konnte den Ball aber nicht erreichen.

Mannheim ließ sich von dem Ausgleich aber nicht unterkriegen und spielte weiter nach vorne: Erneut Rieckmann erzielte das Siegtor (90.+5), nachdem der Ball nach einer Ecke bei ihm gelandet war.

Dortmund II muss nun nach Sandhausen

Mannheim kletterte durch Auswärtssieg auf den 15. Tabellenplatz der 3. Liga. Die Dortmunder belegen nach der vierten Niederlage in Serie den neunten Platz. Am 6. April geht es für den BVB-Nachwuchs mit dem nächsten Punktspiel weiter, und zwar auswärts beim SV Sandhausen. Anstoß ist um 14.00 Uhr.