La Liga in Spanien FC Barcelona siegt dank Lewandowski-Hattrick Stand: 29.04.2024 23:21 Uhr

Der FC Barcelona hat sich in der Primera Division gegen den FC Valencia durchgesetzt. Real Madrid machte den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft.

Dank der drei Tore von Robert Lewandowski hat der FC Barcelona am Montagabend (29.04.2024) in der Primera Division gegen den FC Valencia 4:2 (1:2) gewonnen.

Im abschließenden Spiel des 33. Spieltages der Primera División drehte der frühere Bundesliga-Stürmer mit Treffern in der 49. und 82. Minute sowie in der Nachspielzeit die Partie.

Patzer von ter Stegen

Das Team von Trainer Xavi Hernández mit den Nationalspielern Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startformation schob sich damit wieder auf Platz zwei der Tabelle hinter Real Madrid.

Kurz nach der Führung der Gastgeber durch Fermin (22. Minute) verhalf ein Patzer von ter Stegen dem FC Valencia zum schnellen Ausgleich. Durch einen missglückten Passversuch des deutschen Keepers kam Hugo Duro (27.) an den Ball und konnte mühelos einschieben.

Barcelona dominiert in Überzahl

Noch vor der Pause ging der Gast durch einen verwandelten Foulelfmeter von Pepelu (38.) in Führung. Allerdings musste Valencia nach der Roten Karte für Keeper Giorgi Mamardashvili (45.+4) die zweite Halbzeit mit einem Mann weniger bestreiten.

In Überzahl dominierte der Gastgeber das Spiel. Lewandowski traf zweimal im Anschluss an Ecken von Gündogan, ehe er in der dritten Minute der Nachspielzeit per Freistoß erneut traf und den Hattrick perfekt machte.

Reals Güler triftt in Abwesenheit von Kroos und Rüdiger

Real Madrid hatte bereits am Freitag seine Generalprobe vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern erfolgreich bestritten. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann auch mit einer besseren B-Elf bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0). Das entscheidende Tor schoss das türkische Top-Talent Arda Güler in der 29. Minute.

Rüdiger und Kroos geschont

Madrids Trainer Carlo Ancelotti schonte kurz vor dem Königsklassen-Duell am Dienstag mit den Bayern zahlreiche Stammkräfte, darunter die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Toni Kroos. Verteidiger Rüdiger wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Mittelfeldspieler Kroos kam genau wie der angeschlagene Offensivstar Jude Bellingham überhaupt nicht ins Spiel.

Der Meistertitel ist Real praktisch nicht mehr zu nehmen. Die "Königlichen" haben fünf Spieltage vor Saisonende einen Vorsprung auf den FC Barcelona von elf Punkten. Am vergangenen Sonntag hatte Real den Erzrivalen im Clásico mit 3:2 besiegt.