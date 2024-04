3. Liga Verl siegt souverän gegen Aue Stand: 13.04.2024 15:55 Uhr

Der SC Verl hat sein Drittliga-Heimspiel gegen Erzgebirge Aue souverän gewonnen und darf sich über den fast sicheren Klassenerhalt freuen.

Der SC Verl hat sein Heimspiel in der 3. Liga gegen Erzgebirge Aue am Samstag (13.04.2024) mit 3:1 (1:0) gewonnen. Niclas Nadj (6.) und Lars Lokotsch (49.) trafen für die Gastgeber, dazu profitierte der SC von einem Eigentor von Marco Schikora (54.). Verl verbesserte sein Punktekonto damit auf 46 Punkte und dürfte den Klassenerhalt endgültig sicher haben. Aue ist mit 49 Zählern Neunter.

Verler Blitzstart bringt die Führung

Verl startete traumhaft in die Partie: Nach sechs Minuten fiel ein harmlos wirkender Pass Nadj vor die Füße, der ins linke Winkeleck abschloss. Aue fühlte sich von den wachen Verlern überfordert, fand kaum ins Spiel - einzig defensiv standen die Gäste nun stabil. So verflachte die Partie und bot kaum Highlights in den Strafräumen.

Acht Minuten vor der Pause zeigte sich Verl dann wieder offensiv gefährlich: Maximilian Wolfram drang in den Strafraum ein und setzte Lokotsch ein - der jedoch an Martin Männel im Auer Tor scheiterte. Die Gastgeber zogen das Tempo vor der Pause zwar wieder etwas an, allerdings war der letzte Pass oft zu ungenau. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Aue nach der Pause kalt erwischt

Die zweite Hälfte startete fast genau so wie die erste begonnen hatte: Lokotsch bekam die Kugel, setzte sich gegen drei Abwehrspieler der Gäste durch und netzte mit seinem zehnten Saisontor rechts unten zum 2:0 ein. Nur drei Minuten später lag die Kugel wieder im Veilchen-Tor, Berkan Taz stand allerdings im Abseits.

Der SC drückte weiterhin auf die Entscheidung - und bekam Mithilfe von Aue: Eine Hereingabe von links lenkte Schikora per Grätsche ins eigene Tor. Im Anschluss zog sich Verl weit zurück und überließ Aue mehrheitlich die Spielkontrolle. Die Sachsen konnten das zunächst nicht in große Torchancen ummünzen. Dann fasste sich Innenverteidiger Nkansah ein Herz und nagelte den Ball aus 23 Metern links unten ins Eck.

Verl nun gegen Halle

In der Schlussphase probierte Aue zwar nochmal komplett ins Spiel zurückzukommen, doch Verl hielt defensiv nun gut dagegen und rettete seinen Vorsprung über die Zeit.

Der Sportclub reist am nächsten Spieltag am Samstag (20.04.2024) zum Abstiegskandidaten Hallecher FC. Anstoß dort ist um 14.00 Uhr. Erzgebirge Aue empfängt die SpVgg Unerhaching zur gleichen Zeit.