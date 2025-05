WDR-Sport Bayer Leverkusen eröffnet Talent-Akademie in Brasilien Stand: 08.05.2025 16:28 Uhr

Bayer Leverkusen wird als erster Bundesligist eine Fußball-Akademie in Brasilien eröffnen.

Das gab der Werksklub am Donnerstag bekannt. Geleitet werden soll die "Bayer 04 Football Academy São Paulo", die am 5. Juli offiziell eröffnet werden und Platz für bis zu 300 Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren bieten soll, von Klub-Legende und Brasilien-Botschafter Paulo Sérgio.

Die Akademie sei "ein weiterer Meilenstein im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie", sagte Bayers Geschäftsführer Fernando Carro: "Bayer 04 und Brasilien haben seit langem eine ganz besondere Verbindung", man wolle die "nächste Generation inspirieren und fördern" und gleichzeitig "unsere Verbindung zu diesem fußballbegeisterten Land stärken."

Start mit zunächst 100 Teilnehmern

Gestartet werden soll im Juli zunächst mit 100 Teilnehmern, bereits seit Frühjahr finden erste Trainingseinheiten statt. "Neben einer modernen Mehrfeldanlage stehen unter anderem ein Kunstrasenplatz, ein großes Klubhaus, moderne Umkleideräume, ein Freibad und ein voll ausgestatteter Fitnessraum zur Verfügung", heißt es in der Klubmitteilung über die "erstklassigen Bedingungen" in der Millionenmetropole.

"Bayer ist der perfekte Klub in Europa für junge Talente, die davon träumen, Spitzenspieler zu werden", sagte Sérgio, der in seiner Karriere 150 Pflichtspiele (1993 bis 1997) für die Werkself absolvierte und brasilianischer Rekordtorschütze des Vereins ist. "Ich kam als junger Spieler nach Leverkusen, und was ich dort erlebt habe, hat mich zu einem Topspieler und Weltmeister (1994, Anm. d. Red.) gemacht. Es ist mir eine Ehre, die Fußball-Philosophie von Bayer 04 in mein Heimatland zu bringen."

