3. Liga Auch Dresden kann Münster nicht stoppen Stand: 30.03.2024 15:48 Uhr

Preußen Münster eilt in der 3. Liga weiter von Sieg zu Sieg und hat auch das Spitzenspiel des 31. Spieltags gegen Dynamo Dresden gewonnen. Dabei war der Sieg für die Münteraner durchaus glücklich.

Die Preußen gewannen am Samstag im heimischen Stadion mit 1:0 (0:0) und holten damit den siebten Sieg in Serie. In der Tabelle springt der Sportclub, der eigentlich mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet war, auf den dritten Tabellenplatz. Dynamo Dresden rutscht dagegen aus den Aufstiegsrängen und ist jetzt Vierter.

Malik Batmaz erzielte in der 53. Minute das Tor des Tages für effiziente Münsteraner, die eigentlich das schlechtere Team waren.

Schulze Niehues verhindert Dresdner Führung

Münster startete zwar engagiert ins Spiel, musste Dynamo nach rund zehn Minuten aber die Spielkontrolle überlassen. Dresden hatte mehr Ballbesitz und ließ Münster nicht in den Strafraum kommen. Nach 14 Minuten wären die Gäste dann fast in Führung gegangen, aber Münsters Torhüter Maximilian Schulze Niehues und die Latte verhinderten einen Kopfballtreffer von Lars Brünning.

Dresden blieb auch in dier Folge am Drücker und kam immer wieder zu Gelegenheiten im Münsteraner Strafraum. Wirklich gefährlich wurde es aber selten, weil die Preußen-Abwehr standhielt. Offensiv kam vpn Münster dagegen wenig. Ein Distanzschuss von Joel Grodowki ging in der 36. Minute knapp neben den Pfosten. Näher kamen die Hausherren eine Führung bis zum Pausenpfiff nicht.

Batmaz trifft aus dem Nichts

Deshalb war es umso überraschender, dass Münster kurz nach der Pause in Führung ging. Kapitän Marc Lorenz flankte scharf vor das Tor, Batmaz berührte den Ball zwar nur leicht mit dem Hinterkopf, lenkte ihn so aber unhaltbar in lange Eck (52.).

Dresden zeigte sich jedoch nicht geschockt und suchte weiter den Weg nach vorne, agierte im Abschluss aber häufig zu hastig. Wirklich gefährlich wurde es für Schulze Niehues deshalb lange nicht.

Münster fordert Elfmeter

In der 73. Minute forderten die Preußen dann verhement einen Strafrstoß, nachdem Dresdens Jakob Lewald den Ball mit dem Ellbogen gespielt hatte. Die Pfeife von Schiedsrichter Patrick Schwengers blieb aber stumm.

Münster wurde in der Schlussphase aber offensiv noch einmal stärker. Dresden mühte sich zwar weiter, spielte aber häufig zu ungenau. Münster konnte in den Schlussminuten immer wieder für Entlastung sorgen, brachte den Kasten von Dynamo-Torhüter Kevon Broll aber nicht wirklich in Gefahr.

In der Nachspielzeit wäre dann beinahe doch noch der Ausgleich gefallen, aber Schulze Niehues rettete gegen den freistehenden Robin Meißner und hielt so den Sieg für Münster fest.

Für Preußen Münster geht es am kommenden Spieltag direkt mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Um 14 Uhr gastiert Tabellenführer Jahn Regensburg in Münster. Dynamo Dresden empfängt einen Tag später (13.30 Uhr) den 1. FC Saarbrücken.