3. Liga Alemannia macht Riesenschritt Richtung Klassenerhalt Stand: 27.04.2025 18:25 Uhr

Alemannia Aachen hat nach einem Sieg gegen den Tabellennachbarn VfL Osnabrück beste Aussichten auf den Klassenerhalt in der 3. Liga.

Die Kaiserstädter setzten sich am Sonntagnachmittag mit 1:0 (1:0) durch und verbesserten sich auf Platz elf. Der Vorsprung des Aufsteigers auf die Abstiegszone beträgt bei noch drei ausstehenden Saisonspielen acht Punkte. Osnabrück rutschte auf Platz 14 ab. Das "Tor des Tages" für Aachen erzielte Mika Hanraths (30.).

Nach der 1:2-Niederlage bei 1860 München änderte Aachens Coach Heiner Backhaus seine Startelf auf zwei Positionen: Sasa Strujic und Anas Bakhat spielen für Felix Meyer und Kevin Goden.

Aachen besser in chancenarmer erster Hälfte

In der ersten Halbzeit tat sich der VfL in der Offensive schwer und hatte Probleme mit dem hohen Pressing der Alemannia. Aachen machte das Spiel, doch Torchancen waren auf beiden Seiten zunächst Mangelware.

Mit der ersten nennenswerten Möglichkeit der Partie gingen die Hausherren in Führung. Einen Freistoß von der rechten Seite schlug Jubilar Bentley Baxter Bahn, der seinen 300. Einsatz in der 3. Liga absolvierte, kurz in den Strafraum. Dort köpfte Hanraths (30.) den Ball präzise ins untere rechte Eck.

Gelb-Rot für Trainer Antwerpen

Bei einem zu kurz geratenen Pass von Osnabrücks Keeper Lukas Jonsson grätschte Danilo Wiebe dazwischen. Bakhat (38.) kam an den Ball und versuchte es mit einem Lupfer, doch Jonsson konnte seinen Patzer noch in höchster Not ausbügeln. Kurz vor der Pause ließ Bahn (42.) die nächste Chance liegen, als er aus spitzem Winkel über das Tor schoss.

Anschließend stritt sich Osnabrücks Trainer Marco Antwerpen mit dem Schiedsrichtergespann und sah zunächst die Gelbe Karte. Nach dem Pfiff zur Halbzeitpause ging Antwerpen weiter die Schiedsrichter an, sah nach einer weiteren Gelben die Gelb-Rote Karte und musste den Rest der Partie von der Tribüne aus verfolgen.

Osnabrück nutzt seine Chancen nicht

Auch in der zweiten Halbzeit bot die Partie lange keine Höhepunkte. In der 65. Minute wurde der VfL erstmals richtig gefährlich, als der kurz zuvor eingewechselte Dave Gnaase nach einer Flanke von Niklas Kölle knapp am rechten Pfosten vorbei schoss. Glück hatte Aachen, als Bryan Henning (77.) etwa sieben Meter frei vor dem Aachener Tor auftauchte, ihm aber der Ball kurz vor dem Abschluss versprang.

In der Schlussphase stand Aachen tief in der eigenen Hälfte und Osnabrück lief an, doch der Lucky Punch des VfL blieb aus.

Aachen nun gegen Stuttgart II

Im drittletzten Liga-Spiel der Saison tritt die Alemannia am Samstag (3. Mai/14 Uhr) beim VfB Stuttgart II an. Osnabrück trifft schon Freitag (19 Uhr) auf Viktoria Köln.

