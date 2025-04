3. Liga Abstiegskampf pur: Kein Sieger zwischen Waldhof Mannheim und dem VfB Stand: 27.04.2025 21:27 Uhr

Es bleibt spannend im Tabellenkeller: Im direkten Duell um den letzten Nichtabstiegsplatz ist vor allem Kampf Trumpf.

Der SV Waldhof Mannheim und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart haben sich zum Abschluss des 35. Spieltags in der 3. Liga 0:0 getrennt. Durch das Remis stehen Mannheim und die VfB-Reserve mit jeweils 40 Punkten auf den Plätzen 16 und 17. Der Abstieg des SV Sandhausen ist zudem vertagt. Nur bei einem Sieg eines des beiden Klubs wäre der Gang des SVS in die Regionalliga besiegelt gewesen.

Die Mannheimer starteten, lautstark unterstützt vom Großteil der 19.854 Zuschauer im Carl-Benz-Stadion, mit viel Elan in die Begegnung und bemühtet sich Druck aufzubauen. Doch der Kopfball von Terrence Boyd landete am Rücken von Alexander Groiß (5.). Die Gäste aus Stuttgart konzentrierten sich zunächst auf eine sichere Defensive. Bereits in der 21. Minute nahm der neue Mannheimer Trainer Dominik Glawogger den ersten Wechsel vor. Der bereits verwarnte Janne Seitan wurde durch Maximilian Thalhammer ersetzt, um den etwas übermotivierten Mittelfeldakteur vor einem frühen Platzverweis zu schützen.

Waldhof-Keeper Bartels rettet gegen Faghir

Kurz darauf brachte Waldhof-Angreifer Felix Lohkemper den Ball in die Mitte, wo Keeper Dennis Seimen aufmerksam vor Boyd klärte (23.). Im Gegenzug wurde der VfB erstmals gefährlich. Doch Mohamed Sankohs Abschluss auf Vorarbeit Laurin Ulrich rauschte links vorbei. Noch gefährlicher wurde es nach rund einer halben Stunde, als Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels per Reflex gegen Wahid Faghir rettete (32.).

Der VfB war nun besser im Spiel, hatte mehr Ballbesitz, musste aber in der 40. Minute bereits zum zweiten Mal wechseln. Nach einer halben Stunde war Nicolas Nartey wie geplant ausgetauscht worden, zehn Minuten später musste Benjamin Boakye verletzt raus. Wenige Sekunden darauf herrschte Gleichstand nach Großchancen, weil Boyd - irritiert vom Zweikampf vor ihm - einen Kopfball aus sieben Metern freistehend über das Tor setzte. Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig: Nach einem Zusammenprall zwischen Kennedy Okpala und Michael Glück kam es zur einer Rudelbildung. Schiedsrichter Felix Bickel hatte alle Mühe, die Gemüter zu beruhigen. Nach dem anschließenden Einwurf bekam Okpala einen Tritt ab, doch Bickel pfiff zur Halbzeit. Zeit zum Abkühlen für alle Beteiligten.

Boyd und Sankoh verpassen

Auch nach dem Wechsel war das Geschehen von intensive Zweikämpfen geprägt, Spielfluss kam dadurch nur selten auf. In der 56. Minute landete ein verunglückter Schussversuch von Sascha Voelcke bei Boyd, der jedoch im letzten Moment gestört wurde. Auf der anderen Seite setzte Sankoh seinen Kopfball aus guter Position deutlich neben das Tor.

Spielerisch blieb auf beiden Seiten weiterhin vieles Stückwerk. Die Mannheimer probierten es mit vielen hohen Bällen in den Strafraum, was die Stuttgarter aber sicher verteidigten. Der VfB schien mit dem einen Punkt zunächst einmal besser leben zu können. Aus dem Nichts bot sich Okpala die große Möglichkeit auf den Führungstreffer, doch er bugsierte einen Schuss Djayson Mendes aus kurzer Distanz über das Tor (74.).

Zwei Minuten später setzte sich Nicolas Sessa im Mannheimer Strafraum durch, doch sein Linksschuss rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei. Der VfB war jetzt aber dran: Ulrich prüfte Bartels mit einem satten Linksschuss (78.). In der 86. Minute forderten die Waldhof-Fans Elfmeter. doch Bickels Pfeife blieb nach dem Zweikampf zwischen Mirza Catovic und Mannheims Julian Rieckmann stumm. In den letzten Minuten ging keines der beiden Teams ins Risiko, wodurch es beim torlosen Remis blieb.

Schwere Gegner für Mannheim

Die Top 3 vor der Brust: Weiter geht es für den Waldhof mit dem Spiel bei Energie Cottbus am kommenden Sonntag (04.05.2025). Anschließend warten Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld auf die Mannheimer. Der VfB spielt am nächsten Samstag gegen Alemannia Aachen, die weiteren Gegner sind Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen.

