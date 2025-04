Nach einem Jahr Regionalliga Letzte Zweifel beseitigt - MSV Duisburg zurück in der 3. Liga Stand: 25.04.2025 20:24 Uhr

Jubel beim MSV Duisburg: Nach einem Jahr in der Viertklassigkeit steht der Traditionsklub als Aufsteiger fest und kann für die 3. Liga planen.

Ein Jahr nach dem bitteren Abstieg aus der 3. Liga hat der MSV Duisburg den direkten Wiederaufstieg endültig geschafft. Die Meidericher setzten sich am Freitagabend mit 1:0 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach II durch und können nicht mehr von der Tabellenspitze der Regionalliga West verdrängt werden.

Eigentlich stand der Aufstieg des MSV schon vor der Partie fest. Der KFC Uerdingen hatte jedoch angekündigt, gegen den vom Insolvenzverwalter verkündeten Regionalliga-Rückzug Einspruch einlegen zu wollen - mit unklarem Ausgang. Und bei einem vorzeitigen Rückzug des finanziell angeschlagenen 1. FC Düren hätte dem MSV noch ein Punkt zum sicheren Aufstieg gefehlt. Gleich drei Zähler sicherten sich die Zebras am Freitagabend.

16.000 MSV-Fans in Gladbach

Mehr als 16.000 Duisburger Fans waren mit nach Mönchengladbach gereist, um die Drittliga-Rückkehr mit der Mannschaft zu feiern, der Gästeblock im Borussia-Park war komplett ausverkauft. Viele Fans hatten sich bereits am Nachmittag am MSV-Stadion getroffen und waren im Korso gemeinsam nach Mönchengladbach gefahren.

Rund 16.000 Fans feuerten den MSV Duisburg im Gladbacher Borussia-Park an.

Bereits in der 6. Minute brachte Tobias Fleckstein den MSV in Führung, als er nach einer Ecke völlig frei stand per Kopf traf. Duisburg erspielte sich bis zur Pause weitere Möglichkeiten, von Gladbach war in der Offensive nicht viel zu sehen. In der zweiten Halbzeit lief Duisburgs Patrick Sussek (53.) allein auf Max Neutgens zu und scheiterte mit einem Lupfer am Gladbacher Keeper.

In der Schlussphase versuchte es Gladbach noch einmal. Doch auch in der Nachspielzeit von acht Minuten, in denen niemand auf der Duisburger Bank noch saß, behielt der MSV die Oberhand.

Hirsch zieht mehrere Hüte vor dem Team

Mit dem direkten Wiederaufstieg dürfte viel Druck von den Schultern der Verantwortlichen fallen - auch aus finanzieller Sicht. "Ich weiß gar nicht, wie viele Hüte ich vor meiner Mannschaft ziehen muss", hatte Trainer Dietmar Hirsch vor der Partie gesagt. "Jeder hat erwartet, dass wir durchmarschieren. Es gab aber noch keinen Absteiger, der direkt wieder aufgestiegen ist".

Auch Gladbachs Trainer Eugen Polanski lobte den MSV. "Die Duisburger werden am Ende der Saison verdient aufsteigen. Sie treten dominant auf, verteidigen gleichzeitig sehr stark und kassieren entsprechend auch nur wenige Gegentore", hatte Polanski vor der Partie gesagt. "Außerdem hat der MSV einen qualitativ hochwertigen Kader, der wohl auch schon in dieser Saison in der 3. Liga absolut mithalten könnte."

Lizenz für 3. Liga: Bedingungen erfüllt

Gute Nachrichten gab es auch mit Blick auf die beantragte Lizenz für die 3. Liga. "Die Bedingungserfüllung zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss bis Anfang Juni erfolgen. Der DFB ist dabei all unseren Planungen/Annahmen gefolgt", hatte der Klub am Donnerstagabend mitgeteilt. "Wir sind voll auf Kurs und werden die Bedingungen erfüllen", hieß es.

Unsere Quellen: