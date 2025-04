Sieg gegen Ingolstadt Arminia Bielefeld weiter auf Aufstiegskurs Stand: 27.04.2025 15:32 Uhr

Arminia Bielefeld ist in der 3. Liga ein großer Schritt in Richtung Aufstieg gelungen. Die Ostwestfalen holten einen souveränen Auswärtssieg beim FC Ingolstadt.

Die Arminia setzte sich am Sonntagnachmittag mit 3:0 (2:0) in Ingolstadt durch und vergrößerte damit den Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf sechs Punkte.

Dem Tabellenzweiten Bielefeld gelang in der Partie des 35. Spieltags ein Traumstart: Der Bielefelder Mael Corboz schoss bereits in der dritten Spielminute die Gästeführung. Sam Schreck hatte auf dem rechten Arminia-Flügel per Kopf zu Joel Grodowski verlängerte, der mustergültig zu Corboz im Strafraum flankte. Der US-Amerikaner hatte keine Mühe, den Ball ins Netz zu schießen.

Die Arminia, die Anfang April durch einen Halbfinal-Sieg über Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist, hatte die Partie in Ingolstadt gut im Griff. Vor 8.363 Zuschauern kämpfte der FCI zwar und mühte sich nach Kräften. Die "Schanzer" fanden aber gegen die Gäste-Abwehr kaum Mittel und strahlten nur wenig Torgefahr aus.

Sarenren Bazee per Flugkopfball erfolgreich

Bielefelds Noah Sarenren Bazee (l.) im Zweikampf mit Felix Keidel

Kurz vor der Pause, in der 44. Minute, schlugen die Ostwestfalen erneut zu: Nach schnellem Umschalten aus der eigenen Abwehr kam auf der linken Bielefelder Angriffsseite Louis Oppie zum Flanken - seine Hereingabe verwertete Noah Sarenren Bazee mit einem eindrucksvollen Flugkopfball. Der Ball flog gegen die Laufrichtung von FCI-Keeper Pelle Boevink ins Tor, und die rund 1.200 Arminia-Fans im Gästeblock hatten erneut allen Grund zum Jubeln.

Ingolstadt bäumt sich auf

Bei der ersten Chance nach der Pause traf Bielefelds Grodowski nur die Latte des Ingolstädter Tors (48.). Danach bäumten sich die Ingolstädter allerdings merklich auf. Die Mannschaft von FCI-Trainerin Sabrina Wittmann setzte sich nun zeitweise in der Arminia-Hälfte fest und wurde häufiger gefährlich. FCI-Stürmer Pascal Testroet kam zu mehreren Chancen - der Ex-Bielefelder blieb aber glücklos, etwa in der 61. Minute, als ihm in ausgezeichneter Position die Ball-Mitnahme misslang.

Young trifft zur Vorentscheidung

In der 65. Minute sorgte der eingewechselte Bielefelder Isaiah Young dann für die Vorentscheidung: Nach einem Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Julian Kania kam Young im FCI-Strafraum zum Abschluss und schoss den Ball aus kurzer Distanz platziert ins lange Eck.

Danach ließen die Gäste bis zum Abpfiff nichts mehr anbrennen und verbuchten schließlich einen souveränen Auswärtssieg. Die Bielefelder sind die Mannschaft der Stunde der 3. Liga, sie feierten in Ingolstadt ihren sechsten Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Als Tabellenzweiter hat die Arminia 65 Punkte auf dem Konto und damit bei drei ausstehenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Dass den Bielefeldern nach dem sensationellen Einzug ins DFB-Pokalfinale auch der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelingt, wird somit immer wahrscheinlicher.

Arminia trifft nun auf Dresden

Am nächsten Spieltag kommt es auf der Bielefelder Alm zu einem echten Gipfeltreffen. Am Samstag, den 3. Mai, empfängt die Arminia den Spitzenreiter Dynamo Dresden. Anstoß der Partie ist um 16.30 Uhr.

