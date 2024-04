3. Liga Rettung per Elfmeter: Jahn Regensburg verteidigt Platz zwei Stand: 27.04.2024 16:26 Uhr

Der SSV Jahn Regensburg stand kurz davor, den direkten Aufstiegsrang zu verlieren. Ein später Elfmeter rettete dem Jahn einen Punkt im Topspiel gegen Dynamo Dresden. Nun wird der Saisonendspurt zum absoluten Krimi.

Von BR24Sport

Der SSV Jahn Regensburg hat am Samstag im Topspiel der 3. Liga gegen Dynamo Dresden in der Schlussphase einen Punktgewinn gefeiert. Christian Viet erzielte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff (90. Minute) den Ausgleich. Stefan Kutschke hatte Dynamo in einem umkämpften Spiel in Führung gebracht (54.). Mit dem Punkt hält sich Regensburg mit knappem Vorsprung in der Tabelle vor Preußen Münster. Doch der Abstand auf den Relegationsplatz schmilzt.

So lief das Spiel Jahn Regensburg - Dynamo Dresden: Statistiken, Torschützen und der Ticker zum Nachlesen.

Münster dreht Spiel in Köln, Jöllenbeck zeigt auf den Punkt

Als der SSV Jahn Regensburg zur Halbzeitpause in die Kabine ging, war die Welt in der 3. Liga eine andere. In Regensburg stand es 0:0. Doch viel wichtiger: Preußen Münster, ärgster Verfolger der Regensburger, lag bei Viktoria Köln mit 1:2 zurück. Der Abstand auf den Relegationsplatz drei war zu diesem Zeitpunkt auf vier Zähler angewachsen. Drei Spiele vor Saisonende wäre das ein komfortabler Vorsprung gewesen und ein großer Schritt in Richtung Aufstieg in Liga zwei.

42 Minuten später sah die Welt ganz anders aus. Die Uhr im Jahnstadion zeigte an, dass offiziell nur noch drei Minuten zu spielen waren, daneben zeigte es den Spielstand: Regensburg 0 - Dresden 1. Eine gute Regensburger-Chance war zum Boomerang geworden und Stefan Kutschke hatte am Ende eines guten Konters zum Führungstreffer für die Gäste eingeköpfelt (54.) In Köln hatte Münster nicht nur das Spiel gedreht, sondern sich auch in der Tabelle am Jahn vorbeigeschoben. Nicht wenige Fans dürften in diesem Moment den Traum vom Aufstieg innerlich abgeschrieben haben, ehe Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Per Elfmeter: Viet rettet den Jahn

Ganaus war in den Dynamo-Strafraum eingedrungen und von Jakob Lewald gelegt worden. Der Elfmeterpfiff war berechtigt. Der Druck auf den Schützen Viet enorm. Der 25-Jährige übernahm Verantwortung, atmete tief durch und zitterte den Ball ins Tor. Der Schuss war gut, doch Keeper Broll hatte die Ecke geahnt und die Fingerspitzen schon in Richtung Ball ausgestreckt, doch der ließ sich von seinem Weg in Richtung Maschen nicht aufhalten. Das wichtige 1:1, das dem Jahn den Punkt bescherte, der ihn wieder an Preußen Münster vorbei auf Tabellenplatz zwei hievte.

Es war ein gerechtes Unentschieden in einem umkämpften Spiel. In der ersten Halbzeit hatte Regensburg durch einen Fernschuss von Ballas nur die Latte getroffen. Auf der anderen Seite war Kutschke immer wieder gefährlich. In der zweiten Hälfte war Regensburg die bessere Mannschaft, konnte seine Überlegenheit allerdings nicht in Tore ummünzen.

Jahn: Das große Zittern im Saisonendspurt

Nur ein Punkt beträgt nun der Vorsprung des SSV Jahn vor Preußen Münster und dem Relegationsplatz nun. Die gute Nachricht für Regensburg: Die Mannschaft hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Siegen ist in den kommenden Auswärtsspielen gegen den SC Freiburg II und Viktoria Köln nun Pflicht. Denn Münster hat bewiesen, dass sie für die Aufholjagd gewappnet sind.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 27.04.2024 - 14:00 Uhr