BR24 Sport Felix Neureuther wird UN-Botschafter für Gletscher und Berge

Ski-Profi, TV-Experte, vierfacher Vater. Felix Neureuther hat schon vieles erreicht. Jetzt ist er zusätzlich noch UN-Botschafter für saubere Gletscher und Berge. Für den 41-Jährigen die Möglichkeit, sich noch mehr für Umweltschutz einzusetzen.

Felix Neureuther wird UN-Botschafter für saubere Gletscher und Berge. Für den 41-Jährigen Ex-Skirennläufer, der als TV-Experte für die Sportschau und BR24Sport tätig ist, ist ads kein Grund abzuheben: "Ob man bei der UN ist oder nicht, man ist ja trotzdem ein ganz normaler Mensch. Aber hier werden halt viele Entscheidungen getroffen, auch zukunftsträchtige Entscheidungen, so Neureuther.

Plastikmüll belastet Berge und Gletscher

Für sein Herzensanliegen, den Schutz der Umwelt und besonders der Bergwelt, kann er in seiner neuen Rolle noch mehr einsetzen, als er das ohnehin schon tut. Zum Beispiel in Sachen Müll. Nach Angaben der Vereinten Nationen gehören Berge und Gletscher heute weltweit zu den Gebieten, die am stärksten von Plastikmüll betroffen sind. Hauptgrund dafür: der Tourismus. Die UN sagen: Müllsparen und -sammeln sei auch in den Bergen das Gebot der Stunde. Ihr neuer Botschafter bringe alles mit, um Menschen dafür zu begeistern.

Felix Neureuther - Zugpferd nicht nur für Kinder

"Dass er ein Zugpferd ist, dass er nicht nur die Natur im Herzen hat, sondern auch die Jugend und die Kinder. Und für uns ist es wichtig, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten, der die junge Generation begeistern kann für Umweltschutz.“

Felix Neureuther will jedoch nicht nur Kinder und Jugendliche motivieren. Vor allem auch Ältere sieht er in der Pflicht: "Du lebst ja nicht mehr für dich, wenn du Kinder hast. Du lebst du nur noch für die nächste Generation, also für den Nachwuchs. Und alles andere ist ehrlich gesagt für uns Eltern total nebensächlich. Und dann versuchen wir natürlich, die so gut wie es geht in die Zukunft schicken zu können."

Auch als UN-Botschafter könne er die Welt nicht alleine retten, sagt Felix Neureuther. Möglichst viele Menschen fürs Müllsparen – und sammeln zu begeistern, hat er sich jedoch fest vorgenommen.

