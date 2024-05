WDR-Sport RW Essen patzt im Aufstiegsrennen Stand: 04.05.2024 18:25 Uhr

Rot-Weiss Essen hat in Sandhausen seine erste Niederlage seit Anfang März kassiert. Die Essener Hoffnungen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz in der 3. Liga haben damit einen herben Dämpfer bekommen.

Die Essener verloren beim SV Sandhausen am Samstag mit 0:2 (0:0) und belegen damit weiterhin den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Rivalen Preußen Münster beträgt drei Punkte und könnte am Sonntag noch weiter anwachsen, wenn Münster sein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken bestreitet.

Die Essener waren nach dem 4:0-(3:0)-Heimsieg über den FC Ingolstadt in der Vorwoche selbstbewusst nach Baden-Württemberg angereist. Der SV Sandhausen verlor zuletzt hingegen nach einer schwachen Leistung beim Abstiegskandidaten MSV Duisburg.

In der ersten Halbzeit taten sich sowohl Sandhausen als auch Essen schwer mit der Offensive. Es gab nur wenige Torchancen, die beste hatten die Gäste kurz vor der Pause: Sandro Plechaty zog von links in den Strafraum und scheiterte mit seinem Schuss aus spitzem Winkel an SVS-Keeper Daniel Klein. Im Nachschuss drückte Sascha Voelcke den Ball artistisch aufs Tor, traf aber nur den Außenpfosten (45.+4).

Sandhausen geht durch Volleyschuss in Führung

In die zweite Halbzeit starteten aber die Sandhäuser druckvoller und ging in der 62. Minute ging Sandhausen dann in Führung: Nach einer Flanke durch Joe-Joe Richardson von der linken Seite nahm David Otto volley und schoss den Ball aus rund zehn Metern unhaltbar für RWE-Keeper Jakob Golz ins Netz.

Und kurz darauf mussten die Essener, bei denen zudem Lucas Brumme kurz vor dem Gegentreffer verletzt ausgewechselt werden musste, einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Sandhausens Tim Maciejewski eroberte den Ball von Voelcke, der bei der Ballannahme patzte, und überwand RWE-Keeper Golz aus spitzem Winkel eiskalt (70.).

Essen-Coach Christoph Dabrowski, der zuvor schon Stürmer Ron Berlinski für Brumme eingewechselt hatte, wechselte erneut, sein Wechselkontingent war in der 72. Minute ausgeschöpft. RWE bemühte sich um Offensivdruck, doch auch mit Sturm-"Joker" Moussa Doumbouya konnten die Gäste den SVS vor gut 4.800 Zuschauern nicht ernsthaft gefährden.

Stattdessen hatte Sandhausen noch mehrere Chancen, etwa durch Maciejewski (76.) und Markus Pink (90.+3), weitere Tore fielen aber nicht mehr. Am Ende mussten die glücklosen Essener die 0:2-Niederlage einstecken.

Es war die erste Niederlage für RWE seit dem 1:3 gegen die SpVgg Unterhaching am 2. März.

RWE nun gegen Münchner "Löwen"

Für die Rot-Weißen geht es in der 3. Liga mit einem Heimspiel weiter: Am Freitag, 10. Mai, empfängt Essen den TSV 1860 München im heimischen Stadion an der Hafenstraße. Anstoß ist um 19.00 Uhr.