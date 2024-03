3. Liga FC Ingolstadt knackt Unterhachings Heimstärke Stand: 30.03.2024 17:22 Uhr

Im oberbayerischen Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt gingen die Schanzer als Sieger vom Platz. Das Team von Michael Köllner besiegte die zuletzt so heimstarken Hachinger mit 3:0.

Die SpVgg Unterhaching zählt zu den heimstärksten Teams der 3. Liga – aus den fünf Spielen im heimischen Stadion nach der Winterpause war das Team von Marc Unterberger vier Mal erfolgreich. Doch gegen den FC Ingolstadt konnten die Hachinger diesmal nicht ihren Heimvorteil ausspielen. Mit 0:3 verloren die Münchner Vorstädter gegen die Schanzer. Der FC Ingolstadt liegt mit 44 Punkten nur noch zwei Punkte hinter den siebtplatzierten Hachingern.

Ingolstadt kontrolliert das Spiel

Schon in den ersten Minuten kontrollierten die Gäste die Partie. Unterhaching zog sich zurück und ließ den Gegner spielen – der Aufsteiger trat sehr zurückhaltend auf, offensiv agierte er zumeist harmlos. Ingolstadt war die spielbestimmende Mannschaft, kam jedoch zu selten gefährlich in die Nähe des Strafraums.

In der 56. Minute erzielte schließlich Pascal Testroet per Kopf das1:0. Zunächst versuchten die Gäste noch auf den zweiten Treffer zu gehen, zogen sich aber immer mehr in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Die Hausherren kamen vor allem bei Standards zu Chancen: In der 78. Minute rettete nach einem Freistoß von Skarlatidis die Latte Ingolstadt.

Nur kurz darauf schlug Unterhaching sich selbst: René Vollath spielte einen viel zu kurzen Pass außerhalb des Strafraums, irgendwie kam Sebastian Grönning an den Ball – das Tor war verwaist, der Stürmer musste das Leder nur noch einschieben. In der Nachspielzeit traf Max Dittgen zum 3:0-Endstand für die Gäste.

Quelle: Blickpunkt Sport 30.03.2024 - 14:00 Uhr