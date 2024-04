3. Liga Rot-Weiss Essen legt mit Heimsieg im Aufstiegsrennen nach Stand: 28.04.2024 15:30 Uhr

Rot-Weiss Essen kann drei Spieltage vor dem Saisonende weiter vom Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga träumen. Nach dem 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen Ingolstadt trennen RWE drei Punkte vom Relegationsplatz und vier vom direkten Aufstieg.

Die Essener starteten am Sonntag vor 17.407 Zuschauern schwungvoll in die Partie. Bereits in der 2. Minute segelte die erste Flanke von Cedric Harenbrock in den Strafraum der Gäste. Sandro Plechaty, der nach zuvor sieben Joker-Einsätzen erstmals in der Startelf stand, kam am zweiten Pfosten frei zum Kopfball, erwischte diesen jedoch nicht richtig.

Erstes Saisontor für Plechaty bei Startelf-Debüt

In der 9. Minute lief es deutlich besser für ihn. Leonardo Vonić steckte den Ball von der Strafraumgrenze auf Harenbrock durch, der diesen uneigennützig auf Plechaty querlegte, so dass dieser bei seinem Startelf-Debüt seinen ersten Saisontreffer markieren konnte. Die Essener waren in der Anfangsphase das dominante Team, ohne FCI-Keeper Marius Funk dabei unter Dauerbeschuss zu nehmen.

Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis die Gäste aus Bayern besser ins Spiel fanden. Mit der ersten großen Chance hätten sie allerdings den Ausgleich markieren müssen. Nach einem Fehler von Felix Götze im Mittelfeld lief Jannik Mause frei auf RWE-Torwart Jakob Golz zu, verstolperte den Ball aber.

Harenbrock und Vonić erhöhen auf 3:0

Hinten im Glück und vorne ein weiteres Mal sehr effizient bauten die Essener ihre Führung in der 41. Minute auf 2:0 aus. Möglich wurde das, weil Harenbrock am Strafraum völlig unbedrängt zum Abschluss kam und den Ball platziert ins untere rechte Eck schoss. FCI-Keeper Marius Funk streckte sich dabei genauso vergeblich wie beim Elfmeter von Vonić, als der Ball flach im linken Eck einschlug (45.+3). Zuvor war Isaiah Young im Strafraum von Simon Lorenz nach einem schnellen Gegenstoß der Essener zu Fall gebracht worden.

Trotz der komfortablen 3:0-Führung im Rücken dauerte es im zweiten Durchgang nur fünf Minuten, bis Plechaty erstmals gefährlich vorm Ingolstädter Tor auftauchte. Er spitzelte den Ball allerdings nicht nur an Funk, sondern auch am Tor vorbei. Der vierte Essener Treffer ließ dennoch nicht lange auf sich warten. In der 59. Minute faustete Funk einen Abschluss von Young auf den Oberschenkel des vor ihm stehenden Lorenz, von wo aus der Ball über die Linie flog.

Latte verhindert Ehrentreffer für Ingolstadt

Essener Treffern könnte im Aufstiegsendspurt durchaus noch große Bedeutung zukommen, weil die in der Tabelle vor RWE rangierenden Preußen aus Münster und Jahn Regensburg nicht nur punktemäßig, sondern auch in Tordifferenz durchaus in Reichweite sind. Umso wichtiger war es aus Essener Sicht, dass David Kopacz für die Gäste in der 68. nur die Latte und nicht das Tor traf.

Auch hätte Vonić die Hereingabe von Sascha Voelcke sicher lieber im Tor versenkt, als sie ein paar Meter über die Latte zu schießen (77.). Doch es blieb letztlich beim 4:0 für die Essener, die am kommenden Samstag beim SV Sandhausen antreten müssen.