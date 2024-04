3. Liga Viktoria Köln dreht Partie gegen Halle Stand: 13.04.2024 15:31 Uhr

Viktoria Köln hat gegen den Halleschen FC einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Die Kölner mussten beim 4:2 (0:0) dabei allerdings einen 0:2-Rückstand drehen. Mit diesem Dreier untermauerten die Kölner ihren aktuellen 13. Tabellenrang, haben mit der Abstiegsfrage nun nichts mehr zu tun.

Gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Halle legte die Viktoria los wie die Feuerwehr. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da hätte der nach Wochen der Verletzung wieder genesene Luca Marseiler schon fast für das 1:0 gesorgt. Nach einem langen Pass war er auf der rechten Seite auf und davon, schoss aus halbrechter Position aber am lngen Pfosten vorbei.

Sicherheit geht vor

Die Fans frohlockten schon, freuten sich auf eine abwechslungsreiche und tempoharte Partie. Die wurde es dann aber erstmal überhaupt nicht. Beide Mannschaften beschränkten sich in der Folge auf die Sicherung des eigenen Tores, es wurde kaum einmal mit etwas Risiko nach vorn gespielt.

So richtig Torgefahr kam erst in der 43. Minute wieder auf, als Halle fast zum 0:1 gekommen wäre. Dominic Baumann war auf halblinks gut freigespielt worden, schoss hart und flach aus 14 Metern auf's lange Eck, scheiterte aber am stark reagierenden Ben Voll im Viktoria-Gehäuse.

Halle mit Doppelschlag nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel dauerte es aber nicht lange, bis die Fans Tore zu sehen bekamen. Aus Kölner Sicht leider auf der falschen Seite. Zunächst traf Halles Meris Skenderović nach einem langen Ball in den Viktoria-Strafraum, nachdem sein Sturmkollege Baumann noch knapp verpasst hatte (48.).

Vier Minuten später stand es 0:2: Tunay Deniz hielt geistesgegenwärtig seine Hacke in eine scharfe Hereingabe von Baumann - Voll im Viktoria-Kasten war aus kurzer Distanz erneut bezwungen.

Viktoria verkürzt umgehend

Nun war die Partie richtig auf Touren. Und auch die Viktoria ließ sich nicht lumpen: Jeremias Lorch verkürzte in der 56. Minute auf 1:2. Wuchtig köpfte der lange Defensivmann die Kugel nach einer Marseiler-Ecke unter die Latte.

In der 61. Minute fast der Ausgleich: Marseiler war von Lorch mit einem herrlichen Diagonalball geschickt worden, scheiterte aus halblinker Position am gegnerischen Keeper. Wenig später holte Marseiler sein Versäumnis nach: Er verwandelte in der 75. Minute einen Strafstoß sicher, nachdem Halles Niklas Landgraf die Kugel im eigenen 16er mit der Hand abgewehrt hatte.

Anselm dreht das Spiel

Zwei Minuten später hatte die Viktoria das Spiel gänzlich gedreht: Tovias Anselm traf zum 3:2, nachdem ihm die Kugel von Andre Becker perfekt vor die Füße gelegt worden war.

In der 81. Minute die Entscheidung - und wieder war es nach einem Eckball. Marseilers Flanke erreichte diesmal erneut Anselm, dessen Kopfball sich per Bogenlampe zum 4:2 ins Netz senkte.

Das war's, die Viktoria hatte ihren Heimsieg. Nächste Woche geht es für die Kölner am Samstag (20.04.2024) zu Dynamo Dresden.