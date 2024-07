WDR-Sport MSV Duisburg startet erfolgreich in die Regionalliga Stand: 26.07.2024 20:52 Uhr

Drittliga-Absteiger MSV Duisburg ist mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Gütersloh in der Regionalliga-Saison gestartet. Um die drei Punkte mussten die Gäste aber bis zum Ende bangen.

Ein Auftaktspiel in der Regionalliga West, das gleich mehrere tausend Zuschauer sehen wollen, ist nicht die Regel, aber eben möglich, wenn ein Traditionsklub wie der MSV Duisburg aus der 3. Liga abgestiegen ist. Trotz der großen sportlichen Konkurrenz durch die Eröffnung der olympischen Spiele in Paris blieben beim Heimspiel des FC Gütersloh gegen den MSV wohl keine Plätze leer.

Ilias Illig verpasst Führung für Gütersloh

In der vergangenen Saison fanden im Schnitt keine 2.000 Fans den Weg in das Stadion im Heidewald, gegen den MSV waren es am Freitagabend einige Tausend mehr. Aufgrund von Brandschutzbestimmungen dürfen derzeit allerdings lediglich 8.400 der eigentlich 12.500 Plätze belegt werden.

Die Kulisse - wenn auch maßgeblich von MSV-Fans geprägt - verlieh den Güterslohern zumindest insoweit Auftrieb, dass sie durch Ilias Illig in der 17. Spielminute die erste gute Chance der Partie verzeichneten. Sein Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Danach übernahmen die Duisburger, die nicht nur mit neuem Präsidenten (Christian Stiefelhagen) und Trainer (Dietmar Hirsch), sondern vor allem vielen neuen Spielern in die Saison starten, die Kontrolle über das Spiel.

Meuer bringt MSV mit Fernschuss in Führung

Hirsch beorderte gleich neun Neuzugänge in die Startelf, von denen Jakob Bookjans den ersten Warnschuss Richtung FCG-Kasten abgab (21. Minute). Das war der Startschuss für eine Reihe von Chancen, die alle verpufften. Am brenzligsten wurde es für Gütersloh, als Steffen Meuer in der 39. Minute mit einem Schuss in der Verteidigung hängenblieb. So rettete der Tabellen-13. der Vorsaison das Remis in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzten erneut die Gastgeber die ersten Akzente, wobei MSV-Schlussmann Maximilian Braune sich gleich zweimal auszeichnen konnte. (52./54.). Beim ersten Schuss von Phil Beckhoff parierte er mit einem starken Reflex. Die kurze Gütersloher Drangphase endete ohne Zählbares, was dieses Mal bestraft wurde. Meuer traf aus rund 20 Metern mit Links ins linke Eck (55.).

In der 71. Minute hätte Bookjans um ein Haar auf 2:0 für die Gäste erhöht, traf jedoch nur die Latte. Der Drittliga-Absteiger musste trotz weiterer Großchancen bis zum Abpfiff zittern, brachte das knappe 1:0 schließlich über die Zeit und fuhr die ersten drei Punkte für den angepeilten direkten Wiederaufstieg an.