WDR-Sport Niederlage in Osnabrück - Viktoria muss Aufstieg wohl abschreiben Stand: 02.05.2025 20:54 Uhr

Nach einem offensiv harmlosen Auftritt beim VfL Osnabrück ist der Aufstiegszug für Drittligist Viktoria Köln wohl abgefahren.

Köln unterlag am Freitagabend vor 14.503 Zuschauern an der Bremer Brücke mit 0:2 (0:2) und hat als Tabellensiebter bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei - und die Konkurrenten spielen am Samstag und Sonntag erst noch. Osnabrück hat den Klassenerhalt dagegen so gut wie sicher.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen den SV Wehen Wiesbaden änderte Kölns Trainer Olaf Janßen seine Startelf auf vier Positionen: Zoumana Keita, Enrique Lofolomo, Niklas May und Albion Vrenezi spielten für Tobias Eisenhuth, Jonah Sticker, Robin Velasco und Paul Pöpperl. Osnabrück musste ohne Trainer Marco Antwerpen auskommen, der in Aachen die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Viktoria harmlos - Osnabrück effizient

Nach den Anpfiff presste Osnabrück hoch und machte das Spiel, Köln kam nach den ersten zehn Minuten besser in die Partie. Klare Torchancen waren zunächst aber Mangelware. Der VfL ging nach einer Ecke in Führung: Nach einer Hereingabe von Lars Kehl wollte Kölns Lars Dietz auf der Linie klären, schoss dabei aber Osnabrücks Maxwell Gyamfi (24.) an, von dem der Ball ins Tor prallte.

Von der Viktoria war in der Offensive weiter nichts zu sehen - und fing sich das zweite Gegentor. Dietz spielte im Aufbau einen Fehlpass in die Füße von Kehl, der die Kugel zu Marcus Müller (32.) durchsteckte. Mit einem präzisen Schuss traf der Angreifer ins lange Eck.

Den ersten nennenswerten Abschluss hatte die Viktoria durch Said El Mala (39.), dessen Schuss aus spitzem Winkel VfL-Keeper Lukas Jonsson keine Probleme bereitete.

Köln auch in zweiter Halbzeit ohne klare Chancen

In der zweiten Halbzeit hatte die Viktoria mehr Spielanteile, konnte sich aber weiter keine klare Möglichkeit herausspielen. Osnabrück hätte sogar auf 3:0 erhöhen können, als Kehl (61.) der Ball im Kölner Strafraum vor die Füße fiel, doch er wurde noch geblockt. So fuhr Osnabrück einen völlig verdienten und ungefährdeten Sieg ein.

Viktoria nun gegen Hannover

Am vorletzten Spieltag trifft Viktoria am 11. Mai (13.30 Uhr) auf Hannover 96 II. Osnabrück spielt wenig später (16.30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen.

