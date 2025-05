Bundesliga der Frauen Keine Tore zwischen SGS Essen und Freiburg Stand: 02.05.2025 20:25 Uhr

Im vorletzten Spiel der Saison ist Frauen-Bundersligist SGS Essen gegen den SC Freiburg nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

Beim 0:0 am Freitagabend ging es für die SGS sportlich um nichts mehr: Schon vor der Partie stand fest, dass Essen die Saison auf Tabellenplatz neun beenden wird. Freiburg bleibt Fünfter.

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg bei RB Leipzig änderte Trainer Markus Högner, der nach der Saison zu den Frauen von Borussia Dortmund wechseln wird, seine Startelf auf einer Position: Im Tor stand Aline Allmann anstatt von Kim Sindermann.

Klarere Chancen für Freiburg

In einer sonst ereignislosen Anfangsphase hatte Essen die erste Möglichkeit der Partie. Nach einem Ballgewinn am Mittelkreis kam der Ball links zu Lilli Purtscheller (10.), die aber zu lange zögerte und mit einem Schuss auf das kurze Eck an Freiburgs Keeperin Rafael Borggräfe scheiterte.

Beide Teams zeigten in der Offensive gute Ansätze, doch bei den Angriffen mangelte es oft an Präzision. Schließlich kam auch Freiburg zu einer Großchance: Die sehr aktive Cora Zicai eroberte den Ball am Essener Strafraum und passte ihn mit der Hacke zu Leela Egli (24.), deren Schuss auf das kurze Eck von Allmann pariert wurde.

Freiburg wurde nun stärker. Nach einer Freiburger Ecke lenkte Allmann (27.) einen Distanzschuss mit den Fingerspitzen über die Latte, kurz darauf klärte Essens Lena Ostermeier (29.) einen Schuss vor der Linie. Anschließend konnte Essen die Partie wieder ausgeglichener gestalten, blieb vorne aber blass.

Essen lässt Chancen liegen

Nach der Halbzeitpause hatte die eingewechselte Ramona Maier (53.) eine Riesenchance für Essen, als sie im Freiburger Strafraum in bester Schussposition war, im letzten Moment aber noch von Nia Szenk gestört wurde. Essens Natasha Kowalski versuchte es mit einem Flachschuss von der Strafraumkante, doch Freiburgs Keeperin Borggräfe war zur Stelle.

Dann dribbelte sich Jacqueline Meißner (65.) durch das Freiburger Mittelfeld und spielte einen Doppelpass mit Annalena Rieke, verzettelte sich aber bei freier Schussbahn im Strafraum. Auf der Gegenseite scheiterte Freiburgs Selina Vobian (66.) mit einem Distanzschuss an der Latte. In der Schlussphase erhöhte der SCF noch einmal die Intensität, aber Essen verteidigte souverän alles weg.

Essen zum Abschluss gegen Bayern

Am letzten Bundesliga-Spieltag tritt Essen am 11. Mai (14 Uhr) bei Meister Bayern München an. Freiburg spielt zeitgleich gegen Werder Bremen.

