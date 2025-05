WDR-Sport Gladbach: Sander vor Rückkehr - Friedrich fehlt gegen die TSG Stand: 02.05.2025 14:53 Uhr

Borussia Mönchengladbach steht im Saisonendspurt wieder Mittelfeldspieler Philipp Sander zur Verfügung. Verteidiger Marvin Friedrich fällt gegen Hoffenheim aus.

Borussia Mönchengladbach kann im Saisonendspurt wieder auf Mittelfeldspieler Philipp Sander setzen. Das teilte Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim mit.

Sander hatte seit Mitte März wegen der "Nachwirkungen eines starken Infekts mit leichter Herzbeteiligung" gefehlt. "Wir sind mit der Entwicklung von Philipp in dieser Saison sehr zufrieden", so der Schweizer, der aber ergänzte, dass der 27-Jährige "natürlich noch nicht so weit ist, dass er von der Form und der Kapazität allzu lange Einsätze haben kann".

Marvin Friedrich fehlt gegen die TSG

"Er hat nach dem Spiel muskuläre Probleme im Bereich Oberschenkel bis Hüftbeuger gehabt. Ich gehe davon aus, dass das keine längere Sache sein wird, eine kleine Zerrung", sagte Seoane. Zudem stehe hinter einem Einsatz von Nico Elvedi "ein Fragezeichen".

Nach drei Niederlagen in Serie wollen die Gladbacher gegen Hoffenheim in die Erfolgsspur zurückkehren und damit im Rennen um die Europapokalplätze bleiben. Vor dem 32. Spieltag liegt Mönchengladbach in der Tabelle auf Platz neun.

