WDR-Sport HBL: Lemgo Lippe feiert deutlichen Sieg gegen Gummersbach

HBL: Lemgo Lippe feiert deutlichen Sieg gegen Gummersbach Stand: 02.05.2025 20:45 Uhr

Im NRW-Duell mit dem VfL Gummersbach hat der TBV Lemgo Lippe in der Handball-Bundesliga einen klaren Sieg eingefahren.

Die Ostwestfalen setzten sich am Freitagabend mit 35:26 (16:13) durch und verbesserten sich auf Platz sieben. Auch das Hinspiel in Gummersbach hatte der TBV mit 29:27 für sich entschieden. Mit drei Punkten Rückstand auf Lemgo bleibt Gummersbach Neunter.

Beste Werfer beim TBV waren Niels Gerardus Versteijnen (8 Tore) und Tim Suton (7), bei Gummersbach waren es Giorgi Tskhovrebadze (6) und Miro Schluroff (5).

VfL mit den besseren Beginn

Gummersbach erwischte den besseren Start und lag nach Toren von Tskhovrebadze, Milos Vujovic und Tilen Kodrin schnell mit 3:1 vorne, ehe Versteijnen und Jarnes Faust für den TBV ausglichen.

Beide Teams legten ein hohes Tempo hin. Lemgo tat sich aber schwer, in gute Abschlusspositionen zu kommen. Beim Stand von 4:4 konnte sich Gummersbach mit einem 4:0-Lauf durch Treffer von Tskhovrebadze, Schluroff, Julian Köster und Kodrin auf 8:4 absetzen (12. Minute). In seiner ersten Auszeit mahnte TBV-Coach Florian Kehrmann an, entschlossener zu verteidigen und mehr Körpereinsatz zu zeigen.

Lemgo holt Rückstand auf

Sein Team nahm Kehrmanns Worte ernst und ging in der Defensive deutlich aggressiver zu Werke. Auf der anderen Seite stellte Versteijnen (18.) mit dem Tor zum 8:9 zunächst den Anschluss für die Ostwestfalen her und traf kurz darauf zum Ausgleich (10:10/19.).

Die Teams begegneten sich nun auf Augenhöhe. Samuel Zehnder (24.) brachte die Hausherren erstmals in Führung (13:12/24.), Faust legte das 14:12 (25.) nach. Nun nahm auch Gummersbach eine Auszeit, in der Coach Gudjon Valur Sigurdsson forderte, vor allem die Mitte in der Abwehr wieder dicht zu machen.

Doch Lemgo war im Flow, Gummersbach leistete sich zunehmend Fehler. Nach dem 15:12 durch Lemgos Versteijnen kam Gummersbach durch einen verwandelten Siebenmeter von Milos Vujovic nach sieben torlosen Minuten zumindest wieder zu einem Treffer (15:13/28.). Den Schlusspunkt in der ersten Hälfte setzte aber Lemgo durch Lukas Hutecek, der ins leere VfL-Tor zum 16:13 traf.

Lemgo baut Führung immer weiter aus

Zu Beginn der zweiten Halbzeit bauten Tim Suton (31.) und Faust (32./18:13) die Führung der Hausherren aus. Gummersbach konnte sich zunächst stabilisieren, den Rückstand aber nicht verkürzen - auch, weil sich die Gäste viele technische Fehler leisteten: Am Ende neun mehr als der TBV.

Stattdessen wurde der Vorsprung Lemgos immer größer, der Gummersbacher Widerstand immer geringer: Versteijnen (28.) traf kurz vor Spielende zum 34:24. Gummersbachs Tskhovrebadze sorgte mit dem letzten Treffer in der Partie zumindest dafür, dass die Niederlage einstellig blieb.

Länderspielpause in HBL

Am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause empfängt Gummersbach den SC Magdeburg (15. Mai/19 Uhr). Der TBV tritt eine Stunde später beim THW Kiel an.

