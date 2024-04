3. Liga Preußen Münster zurück im Aufstiegsrennen, Freiburg II steigt ab Stand: 21.04.2024 18:34 Uhr

Jubel bei Preußen Münster. Nach einem Sieg gegen den SC Freiburg II haben sich die Adlerträger im Aufstiegsrennen der 3. Liga zurückgemeldet. Die Breisgauer dagegen stehen als erster Absteiger fest.

Preußen Münster ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zurück in der Erfolgsspur. Die Adlerträger gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen Schlusslicht SC Freiburg II mit 2:0 (1:0). Während Münster damit Tabellenplatz drei zurückeroberte, bedeutet das Ergebnis für die Breisgauer der sichere Abstieg.

Licht und Schatten bei SCF-Keeper Sauter

Die Hausherren machten sofort ordentlich Dampf. Schon in der 1. Minute hatte Niko Koulis die erste Chance, die Niklas Sauter gerade noch von der Linie kratzen konnte. Fünf Minuten später war der SCF-Keeper dann jedoch maßgeblich am Münsteraner Führungstor beteiligt. Nach seiner missglückten Ballannahme am linken Pfosten ging Malik Batmaz dazwischen und passte in den Rückraum zum einlaufenden Joel Grodowski. Der Stürmer musste aus wenigen Metern nur noch einschieben.

Sauter stand auch in der Folge gehörig unter Beschuss. Beim Volleyschuss von Sebastian Mrowca war er jedoch wieder auf dem Posten und auch beim Freistoßversuch von Marc Lorenz verhinderte der Schlussmann Schlimmeres. Die Freiburger näherten sich nach gut 20 Minuten erstmals dem Münsteraner Kasten an - der Schuss von Hamadi Al Ghaddioui war jedoch kein Problem für Maximilian Schulze Niehues.

Zweikampf im Spiel zwischen Preußen Münster und der zweiten Mannschaft des SC Freiburg

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs machten die Preußen sofort wieder Druck. Diesmal war es Yassine Bouchama, der nach einem verunglückten Abwehrversuch der Freiburger einfach mal volley abzog. Sauter blieb jedoch einmal mehr der Sieger.

Viele Standards - und ein Batmaz-Treffer

Nach 50 Minuten nahmen auch die Gäste wieder mehr am Spiel teil. Wirklich gefährlich wurde es zwar zunächst noch nicht, doch zumindest schafften sie es nun den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Die Belohnung waren ein Abschluss und zwei Eckbälle, die jedoch nichts einbrachten.

Auch Münster tat sich zwischenzeitlich schwer, echte Chancen zu kreieren. Wenn die Gastgeber gefährlich wurden, dann über Standards. So traf etwa Batmaz nach einer Lorenz-Ecke per Kopf den Pfosten, anschließend klärte ein Freiburger einen Kopfball von Alexander Hahn auf der Torlinie.

Die Doppelchance war der Auftakt zu ein paar wilden Mnuten. Für Freiburg II hatte Yann Sturm die große Chance zum Ausgleich. Er ging mit einem Wahnsinnssolo über das halbe Spielfeld - sein Schuss ging nur knapp über das Tor. Fast im Gegenzug machte Batmaz dann jedoch das 2:0. Nach schönem Zuspiel von Grodowski stand der Stürmer völlig frei und ließ Sauter aus rund zehn Metern keine Chance.

Damit war die Luft raus aus der Partie. Münster meldet sich als Dritter zurück im Aufstiegsrennen, die Reserve des SC Freiburg muss dagegen den Gang in die Regionalliga antreten.

Münster muss nun nach Köln

Für Preußen Münster geht es am kommenden Samstag (27.04.2024) mit einem Auswärtsspiel weiter: Dann sind die Westfalen bei Viktoria Köln zu Gast, Anpfiff ist um 14 Uhr.