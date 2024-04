3. Liga BVB-Reserve mit Remis gegen Ingolstadt Stand: 13.04.2024 15:57 Uhr

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund konnte eine Führung gegen den FC Ingolstadt nicht über die Zeit retten. Beide Teams verbleiben mit dem Remis im Mittelfeld der Tabelle.

Borussia Dortmund II ist in seinem Heimspiel in der 3. Liga am Samstag (13.04.2024) nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den FC Ingolstadt hinausgekommen. Julian Hettwer (41.) hatte Dortmund in Führung gebracht, David Kopacz (64.) für Ingolstadt ausgeglichen. Beide Teams verbleiben damit im Mittelfeld der Tabelle. Ingolstadt ist mit 46 Punkten aktuell Zehnter, Dortmund punktgleich mit dem FCI dahinter auf Rang zwölf.

BVB II stark in Durchgang eins

Die Borussia dominierte die erste Halbzeit klar. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hatte Ole Pohlmann die erste große Chance der Partie, doch der Dortmunder vergab. Marius Funk verhinderte mit einer starken Parade die Führung des BVB II (25.). Die Schwarz-Gelben blieben spielbestimmend, ließen jedoch weitere Gelegenheiten ungenutzt.

Kurz vor der Pause jubelte der BVB dann doch noch: Hettwer stand nach einem starken Diagonalball völlig frei und legte die Kugel überlegt an Torhüter Funk vorbei. Die Führung für die Gastgeber war zum Seitenwechsel hochverdient.

Ingolstadt kommt gut zurück

Nach der Pause kamen die Ingolstädter etwas besser aus der Pause. Kopacz prüfte Marcel Lotka im Dortmunder Tor (49.). Pascal Testroet traf nach einer Ecke nur die Oberkante der Latte (58.). Dortmund verlegte sich nun cor allem auf schnelle Umschaltangriffe. Einer der Konter wäre durch Hettwer fast erfolgreich gewesen, doch der Torschütze zum 1:0 konnte die Kugel nicht richtig mitnehmen.

Ingolstadts Druck führte schließlich zum Erfolg, als ein weiter Einwurf bei Kopacz landete. Der drehte sich einmal um seinen Gegenspieler und bugsierte den Ball an Lotka vorbei ins Tor. Plötzlich schwamm die BVB-Abwehr - der eingewechselte Sebastian Gronning zwang Lotka per Kopf zu einer Glanzparade (68.). Der FCI machte auch in der Schlussphase den besseren Eindruck, der Siegtreffer wollte jedoch nicht mehr fallen.