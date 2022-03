Der Deutsche Fußball-Bund hatte als Organisator des Wettbewerbs einen Abzug von elf Punkten gegen den zahlungsunfähigen Klub verhängt. "Eine weitere Aufrechterhaltung des Spielbetriebs wäre nur durch Bereitstellung neuen Kapitals von dritter Seite möglich gewesen. Die zu erwartenden Einnahmen aus dem Spielbetrieb bis Saisonende können die laufenden Kosten bei weitem nicht decken", erklärte Geschäftsführer Max Kothny einer Mitteilung zufolge: "Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte leider kein neuer Investor gefunden werden."

Neue Tabelle: Türkgücüs Spiele fallen aus der Wertung

In der Tabelle hat das Ausscheiden Türkgücüs aus dem Spielbetrieb Auswirkungen, denn alle Spiele von Türkgücü gelten nun als nicht ausgetragen. In der Spielordnung des DFB heißt es, dass alle Spiele aus der Wertung genommen werden, wenn "ein Verein während des laufenden Spieljahres aus der Meisterschaftsrunde ausscheidet". Anders werde nur vorgegangen, wenn das Ausscheiden des Spielbetriebs vor dem fünftletzten Spieltag erfolgt, dann wären die letzten Partien gegen Türkgücü gewertet worden und die bisherigen Ergebnisse hätten Bestand gehabt. In der aktuellen Saison sind aber noch sieben Spieltage offen.

Quelle: nch