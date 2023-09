96 peilt die Spitze an Hannover lässt sich von Wiesbaden nicht ärgern Stand: 30.09.2023 16:11 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden spielerisch die Grenzen aufgezeigt und mit dem Sieg einen Sprung in der Tabelle gemacht.

Am Samstag setzte sich das niedersächsische Team von Trainer Stefan Leitl sich mit 2:0 (1:0) durch. Die Hannoveraner Tore erzielten Havard Nielsen (11. Minute) und Derrick Köhn (74.).

Unter der Woche war der SVWW, dem in Hannover am Ende dann doch ein wenig die Puste ausging, noch in der 1. DFB-Pokalrunde gegen RB Leipzig (2:3) gefordert gewesen. "Man hat schon gemerkt, dass uns am Ende paar Körner fehlen" , sagte Trainer Markus Kauczinski. Es habe die Kraft gefehlt, das Spiel nach dem 0:2 noch zu drehen.

Durch den Sieg rückt Hannover, das drei der jüngsten vier Liga-Spiele gewonnen hat, erstmal vor auf Platz zwei (15 Punkte) und hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den Tabellenführer Hamburger SV. Wehen Wiesbaden verbleibt bei acht Punkten aus acht Partien und steht auf Rang 15.

Hannover dominant, Wehen verliert Prtajin früh

Hannover 96 und Wehen Wiesbaden arbeiteten sich in der Anfangsphase erst einmal aneinander ab. Allerdings kippte das Spiel danach klar zugunsten der Niedersachsen, die wacher in der Balleroberung waren und dementsprechend auch oft genug die Kugel hatten, um das Spiel zu gestalten.

Die Hannoveraner hatten in Hälfte eins somit deutlich mehr Ballbesitz und waren offensiv die gefährlichere Mannschaft. 10:5 lautete der Stand bei Torschüssen zum Pausenpfiff. So ging die Führung, die Mittelstürmer Nielsen durch seinen frühen Kopfballtreffer nach Vorlage von Phil Neumann besorgt hatte, zur Halbzeitpause in Ordnung.

Für Wiesbaden war die erste Halbzeit indes nicht nur wegen des Rückstandes eine unglückliche. Denn Angreifer Ivan Prtajin vergab erst eine Großchance zum Ausgleich, weil Hannover-Torwart Ron-Robert Zieler stark parierte (13.). Und dann verletzte er sich ohne Gegnereinwirkung in der 16. Minute, musste den Platz verlassen. Im Pokal gegen Leipzig hatte der Kroate zu den auffälligsten Akteuren des SVWW gehört.

Wiesbaden leistet Gegenwehr, 96 bleibt cool

Nach dem Wiederanpfiff versuchte Wehen Wiesbaden jedenfalls alles, um ins Spiel zu finden. Die Gäste zeigten die richtige Einstellung. Sie gewannen erstmal mehr Zweikämpfe, hatten auch zu Beginn der Schlussphase mehr Torabschlüsse als Hannover (5:4 nach der Pause) abgegeben. Die besten Möglichkeiten hatten Marcus Mathisen (47.) und Franko Kovacevic (63.).

Doch das nützte nichts, weil Wiesbadens Defensive den spielerisch dann doch überlegenen Hannoveranern ein ums andere Mal wenig entgegenzusetzen hatte. Jannik Dehms strammer Schuss hätte bereits sitzen können, landete aber an der Latte (52.).

Für Ruhe sorgte dann das Tor zum 2:0 von Köhn nach Assist von Louis Schaub. In der Schlussphase kam von den Gästen nicht mehr viel. "Wir wussten, dass es schwer werden wird. Insgesamt ein verdienter und souveräner Sieg", sagte Hannovers Trainer Stefan Leitl. Das Stadion sei "heute da gewesen" und habe seinen Anteil am Sieg gehabt.

Hannover in Kaiserslautern, Wiesbaden empfängt HSV

Hannover 96 ist am 9. Spieltag beim 1. FC Kaiserslautern gefordert (Freitag, 06.10.2023 um 18.30 Uhr). Der SV Wehen Wiesbaden hat derweil den Hamburger SV zu Gast (Samstag, 13 Uhr).