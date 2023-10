Sieg gegen Magdeburg Nürnberg klettert nach oben Stand: 01.10.2023 16:20 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg in Richtung Aufstiegsplätze orientiert. Der "Club" gewann am 8. Spieltag im Max-Morlock-Stadion mit 1:0.

Durch den Erfolg kletterte Nürnberg, zuvor dreimal in Folge ohne Sieg, mit nunmehr 12 Punkten auf den achten Tabellenrang und steht nun gleichauf mit dem Gegner aus Magdeburg.

Lohkemper mit Nürnbergs Siegtor

Nach einer zähen ersten Halbzeit vor 33.000 Zuschauern sorgte Felix Lohkemper mit dem Nürnberger Führungstor direkt nach Wiederanpfiff für den Weckruf im Spiel. Der erst Sekunden zuvor eingewechselte Lohkemper versenkte eine Flanke von Jan Gyamerah in der 46. Minute mit dem Kopf.

Die ohne Youngster Can Uzun gestarteten Nürnberger blieben am Drücker, trumpften nun mit schnellen Pässen in die Spitze auf.

Nach etwas mehr als einer Stunde traf Benjamin Goller nach einem Konter zum vermeintlichen 2:0 - Schiedsrichter Robin Braun kassierte das Tor nach Ansicht der Videobilder wieder ein, weil Mats Möller-Daehli bei der Vorlage den Ball regelwidrig mit der Hand berührt haben soll.

Die Nürnberger, in der ersten Hälfte noch mit erheblichen Problemen gegen das Pressing und die geschickte Raumaufteilung der Gäste, waren in der Folge dem zweiten Treffer näher, erneut Lohkemper und Kanji Okunuki ließen weitere gute Chancen liegen.

Magdeburg verstärkte zwar nach dem Rückstand die Angriffsbemühungen, hatte dennoch keine zwingenden Torchancen, am Ende stand ein verdienter Sieg für das Team von Christian Fiel.

Nürnberg jetzt bei St. Pauli, Magdeburg gegen den KSC

Auf den "Club", der nur noch drei Punkte von den Aufstiegsrängen entfernt ist, wartet nun am kommenden Samstag (07.10.2023, 20.30 Uhr) mit dem Spiel beim FC St. Pauli die nächste Bewährungsprobe. Der 1. FC Magdeburg spielt ebenfalls am Samstag (13 Uhr) zu Hause gegen den Karlsruher SC.