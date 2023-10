Grill hält zwei FCK-Elfmeter Osnabrück kassiert Ausgleich in letzter Minute Stand: 01.10.2023 16:35 Uhr

Der VfL Osnabrück hat eine Woche nach dem Sieg gegen den HSV den nächsten Sieg in der 2. Bundesliga verpasst: Gegen den 1. FC Kaiserslautern reichte beim 2:2 (2:1) eine 2:0-Führung nicht. Der FCK verschoss dabei sogar noch zwei Elfmeter.

Nach dem völlig überraschenden 2:1 gegen den Hamburger SV am 7. Spieltag - dem ersten Saisonsieg überhaupt - wollte der VfL Osnabrück eigentlich gegen den 1. FC Kaiserslautern nachlegen. Das war aber gar nicht so einfach, denn der FCK präsentierte sich an der Bremer Brücke vom Abpfiff an mutig und ergriff seinerseits die Initiative.

Lautern dominiert, verschießt aber einen Elfmeter

Nach einer Viertelstunde hätte sich diese Spielweise auszahlen müssen, denn die Pfälzer bekamen einen Strafstoß zugesprochen. Richmond Tachie war in den 16er des VfL gestürmt und wurde von Keeper Lennart Grill etwas ungestüm zu Fall gebracht. FCK-Abwehrchef Kevin Kraus ging zum Punkt, schoss aber derart schwach, dass Grill abwehren konnte. Und selbst den Nachschuss brachte Kraus nicht am Keeper vorbei.

Aufatmen bei den Gastgebern, die den unvermuteten Schwung ausnutzten und zwei Minuten später selbst das 1:0 markierten: Erik Engelhardt kam mit Ball am Fuß von rechts, spielte einen Doppelpass mit Jannes Wulff und traf aus 13 Metern mit einem Schuss ins lange Eck - 1:0 (17.).

Osnabrück bringt 2:0 nicht in die Pause

In der 37. Minute bog der VfL noch viel vehementer auf die Siegerstraße ein: FCK-Mittelfeldmann Kenny Redondo hatte im eigenen Strafraum Wulff zu Fall gebracht. Mickaël Cuisance versenkte die Kugel souverän zum 2:0. Osnabrück schien zur Halbzeit auf Kurs. Es kam aber quasi mit dem Pausenpfiff noch anders: Julian Niehues köpfte einen simplen Lauterer Eckstoß aus sechs Metern ein zum 2:1. Die Pfälzer waren wieder im Match.

Der Anschlusstreffer erzielte tatsächlich Wirkung: Kaiserslautern machte nach dem Seitenwechsel mächtig Dampf. Drängte die Gastgeber mächtig zurück, erzielte große Ballbesitz-Vorteile. Allein: So richtig torgefährlich wurden die Lauterer nicht.

Boyd verschießt zweiten Lauterer Elfmeter

Auf der anderen Seite hätte in der 77. Minute eigentlich die Vorentscheidung fallen müssen. Osnabrücks Einwechselspieler Noel Niemann lief nach einem weiten Pass, den FCK-Abwehrspieler Jan Elvedi unterlaufen hatte, ganz allein auf das Gästetor zu. Vielleicht hatte der Angreifer zuviel Zeit zum überlegen - jedenfalls legte er den Ball knapp am Tor vorbei.

Es blieb punktetechnisch folgenreich, denn der VfL brachte das 2:1 nicht über die Zeit. Erst scheiterte Terrence Boyd in der Nachspielzeit auch mit dem zweiten Elfmeter für den 1. FC Kaiserslautern an Keeper Grill. Eine zeigerumdrehung später war nach einem Eckstoß allerdings Boris Tomiak zur Stelle und erzielte das späte, aber verdiente 2:2.

Lauterns Trainer mit Extralob für Osnabrücks Torwart

"So lange wir nicht unter der Dusche stehen, versuchen wir alles, um ein positives Ergebnis zu erzielen", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster, der sehr deutlich Kritik am Verhalten seiner Spieler bei den Gegentoren äußerte. In der dominant geführten zweiten Hälfte sei oft Osnabrücks Torwart Grill Endstation gewesen - immerhin ein Ex-Lauterer: "Er hat ein famoses Spiel gemacht. Unabhängig von den zwei gehaltenen Elfmeter."

Insofern konnte auch die Gegenseite nicht meckern. "Zum Schluss hat sich Lautern den Punkt verdient, sie hatten die größeren Chancen", sagte Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger. "Morgen oder übermorgen werden wir den Punkt auch gerne mitnehmen, wenn wir uns das Spiel noch einmal anschauen. Jetzt im Moment tut es natürlich weh."

Osnabrück in Düsseldorf, Kaiserslautern empfängt Hannover

Der VfL Osnabrück ist zum Auftakt des 9. Spieltags auswärts gegen Fortuna Düsseldorf gefordert (Freitag, 6.10.2023 um 18.30 Uhr). Kaiserslautern hat zur selben Zeit Hannover 96 zu Gast.