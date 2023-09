2. Bundesliga HSV siegt dank eines Strafstoßes gegen Düsseldorf Stand: 29.09.2023 20:24 Uhr

Der Hamburger SV hat dank eines Strafstoßes die Tabellenführung in der 2. Bundesliga übernommen. László Bénes verwandelte vom Punkt gegen Düsseldorf (83.). Im Duell der beiden Topteams siegten die Hanseaten am Freitagabend (29.09.23) etwas glücklich mit 1:0 (0:0).

Emmanuel Iyoha hatte Bénes im Strafraum klar zu Fall gebracht, der Gefoulte verwandelte eiskalt links unten. In der Schlussphase hatten die Fortunen Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann nach wiederholtem Foulspiel mit Gelbrot verloren (76.). Schiedsrichter Felix Zwayer hatte den Düsseldorfer innerhalb von zweieinhalb Minuten zweimal den gelben Karton gezeigt.

Die von Tim Walter trainierten Hamburger rückten durch den Punktgewinn vorbei an Stadtrivale St. Pauli auf Rang zwei vor. St. Pauli tritt am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Hertha BSC an, der zweite Verfolger des Spitzenduos, der 1. FC Kaiserslautern, ist am Sonntag beim VfL Osnabrück gefordert (13.30 Uhr). Walters Kollege Thioune rutschte vorerst auf Platz drei ab.

Düsseldorf zuerst engagiert, dann abwartend

Düsseldorf startete zuerst besser in die Partie, dann aber erarbeiteten sich die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile. Nach den beiden Niederlagen gegen Elversberg und Osnabrück bemühten sich die Hanseaten um bessere Ansätze im Spielaufbau. Mehr allerdings ließen die Düsseldorfer in den ersten 45 Minuten kaum zu.

Die beste HSV-Chance entwickelte sich nach einer kurz ausgeführten Ecke: Levin Öztunali bediente mit einer passgenauen Flanke Bakary Jatta, der recht unbedrängt am rechten Fünfereck hochstieg, aber dann per Kopf hauchdünn das untere kurze Ecke verfehlte.

Klaus lässt Doppelchance ungenutzt

Die Offensiv-Bemühungen der Fortunen beschränkten sich auf wenige Entlastungssituationen. Allerdings führte eine zu einer Doppelchance, der F95-Coach Daniel Thioune in der Pause sicherlich nachtrauerte: Zuerst bliebt Felix Klaus bei einen Schussversuch aus etwa zehn Metern am grätschenden HSV-Innenverteidiger Guilherme Ramos hängen, im Nachsetzen verfehlte der Angreifer auf ein Zuspiel von Ao Tanaka von rechts mit einem Flachschuss den langen Pfosten (37.).

Furioser Start nach der Pause

Nach der Pause vergingen nur ein paar Sekunden, bis Ísak Jóhannesson etwas unverhofft zu einer Schusschance aus gut 20 Metern kam, aber deutlich über den Kasten traf (46.). Und wenig später hatten die Hamburger dann Riesenglück, dass ein Handspiel von Ignace van der Brempt nur deswegen nicht zum Elfmeter führt, weil in de Entstehung der Angriffssituation eine knappe Abseitsposition vorlag.

Danach nahm die Partie Fahrt auf: Der Tormann der Rheinländer lenkte einen gefährlich aufsetzenden Freistoß von Miro Muheim an den linken Pfosten (57.), nach der nachfolgenden Ecke rettete der Keeper dann zweimal gegen einen wuchtigen Kopfball von Ramos und gegen einen versuchten Nachschuss von Robert Glatzel.

Platzverweis verändert die Spielarchitektur maßgeblich

Düsseldorf blieb weiter torgefährlicher und hatte auch in der 70. Minute etwas Pech, als Tanaka den Ball nach einer Ecke von Shinta Appelkamp am langen Pfosten freistehend knapp verfehlte.

Als Zimmermann des Feldes verwiesen wurde, schlugen die Hausherren eiskalt zu: Bei einem Angriff kam Iyoha gegen Bénes im Strafraum zu spät, der Strafstoß war nach Sichtung der Videoaufzeichnung für das Schiedsrichtergespann folgerichtig.

In der Schlussphase wollten sich die Gäste nicht mit der drohenden Niederlage abfinden, aber der eingewechselte Daniel Ginczek verpasste knapp. In der Nachspielzeit rettete Ramos per Kopf gegen den äußert agilen Ginczek, aber Düsseldorf konnte nicht mehr treffen.

Fortuna empfängt Osnabrück, HSV in Wiesbaden

Zum Start des 9. Spieltags hat Fortuna Düsseldorf den VfL Osnabrück zu Gast (Freitag, 6.10.2023 um 18.30 Uhr). Für den Hamburger SV geht es einen Tag später auswärts gegen Wiesbaden (13.00 Uhr).