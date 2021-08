Zum Start der neuen Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga hat die Sportschau ihr Audio-Angebot stark ausgebaut. Ab der Saison 2021/22 gibt es alle Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und des DFB-Pokals als Audio-Livereportagen. Wenn mehrere Spiele zeitgleich angepfiffen werden, können Sie diese zusätzlich in der Konferenz hören. Alle Reportagen werden über die gesamte Spieldauer und ohne Unterbrechungen für Musik, Werbung oder Nachrichten angeboten. Die Audiostreams finden Sie in der Audiothek, in der App, im Web und auf den Smart Speakern.

Das Audio-Live-Angebot der Sportschau beginnt jeweils fünf Minuten vor Anpfiff. Am Samstag in der 1. Bundesliga starten die Vorberichte schon um 15.15 Uhr und 18.20 Uhr. Und so geht's zu den Audiostreams:

Das Angebot auf Sportschau.de und in der App

Auf sportschau.de und in der App sind die Spiele im neuen Live-Center der Sportschau zu finden (Menü: Live & Ergebnisse). Am Spieltag erscheint neben der jeweiligen Partie ein Audio-Symbol, über das sich der Audiostream abspielen lässt.