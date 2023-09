Treffer kurz vor Schluss Hansa Rostock jubelt spät gegen Braunschweig Stand: 30.09.2023 16:26 Uhr

Hansa Rostock hat dank eines späten Treffers von Jasper van der Werff (87.) in der 2. Liga mit 1:0 (0:0) gegen Eintracht Braunschweig gewonnen. "Löwen"-Coach Jens Härtel musste somit bei seiner Rückkehr nach Rostock eine bittere Niederlage hinnehmen.

Damit bleibt die Eintracht zumindest Tabellen-17. Sollte Osnabrück am Sonntag in Kaiserslautern gewinnen, wäre Braunschweig sogar Schlusslicht. Hansa Rostock beendete hingegen seine Negativserie von drei Niederlagen in Folge.

Spielerisch gab es wenige Highlights, durchdachte und zu Ende gespielte Angriffe waren eine Seltenheit. Dennoch hatten beide Mannschaften ihre Chancen.

Die erste hätte beinahe zur Führung für die Rostocker geführt - unter kräftiger Mithilfe der Braunschweiger Defensive. Nach einem Abstoß vertändelte Jannis Nikolaou den Ball, Robert Ivanov schoss bei seinem hektischen Klärungsversuch Juan José Perea an, der Ball landete am Pfosten (18.).

Braunschweig lange Zeit viel zu passiv

Ohnehin waren die Gastgeber das deutlich aktivere Team. Braunschweig kam kaum in die gegnerische Hälfte, hatte aber nach schöner Einzelleistung von Ujah-Ersatz Kaan Caliskaner durch Fabio Kaufmann eine ordentliche Gelegenheit (33.).

Wenig später hielten die Hansa-Fans den Atem an, weil Keeper Markus Kolke ohne jede Not weit aus seinem Tor herauskam. Braunschweigs Florian Krüger aber viel schneller am Ball war. Sein etwas überhasteter Lupfer ging jedoch deutlich am verwaisten Tor vorbei (36.).

Dann zeigte Kolke-Pendant Ron-Thorben Hoffmann seine Klasse. Der Eintracht-Keeper machte sich nach einem Kopfball von Damian Roßbach lang und lenkte die Kugel über die Latte (40.).

Ein Eckball bringt die Entscheidung

Braunschweig gab nach dem Seitenwechsel seine starre Defensivtaktik auf und war auf einmal das spielbestimmende Team. Die Hansa-Defensive kam einige Male in Bedrängnis, die letzte Konsequenz (und Torjäger Ujah) fehlten der Eintracht allerdings.

Eine halbe Stunde vor dem Abpfiff verfestigte sich der Eindruck, dass ein Treffer diese Partie entscheiden würde. Nur: Wie sollte der fallen? Ein Standard? Ein Glücksschuss? Doch noch durch einen gut ausgespielten Angriff?

Ein Eckball ließ letztlich die Hausherren jubeln: Van der Werff konnte unbedrängt am Fünfmeterraum hochsteigen und den Ball zum entscheidenden 1:0 einköpfen.

Spielstatistik FC Hansa Rostock - Eintracht Braunschweig

8.Spieltag, 30.09.2023 13:00 Uhr

FC Hansa Rostock 1 Eintracht Braunschweig 0

Tore:

1:0 van der Werff (87.)

FC Hansa Rostock: Kolke - Strauß, van der Werff, Roßbach, Rossipal, Schumacher - Vasiliadis (90. Hinterseer), Dressel, Ingelsson (68. Pröger) - Junior Brumado (68. Fröling), Perea (90. David)

Eintracht Braunschweig: R.-T. Hoffmann - Wiebe, Griesbeck, Ivanov, Donkor - Krauße, Nikolaou - F. Kaufmann (69. Philippe), Gómez (81. Helgason), F. Krüger (69. Amyn) - Caliskaner (81. Ihorst)

Zuschauer: 25600

