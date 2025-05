NDR-Sport Polizei sucht 13 Hansa-Anhänger nach Attacke auf Dresden-Fans Stand: 02.05.2025 14:04 Uhr

Die Polizei fahndet öffentlich mit Fotos nach 13 Fans des FC Hansa Rostock, die am 22. Februar vor der Partie des Fußball-Drittligisten gegen Dynamo Dresden ein Taxi mit drei gegnerischen Anhängern angegriffen haben sollen.

Die Gesuchten gehörten einem Marsch der Rostocker Fanszene an und sollen das Taxi zunächst an der Weiterfahrt gehindert haben, wie die Polizei Rostock am Freitag in einer Pressmitteilung mitteilte. Vermummte Täter hätten das Fahrzeug dann attackiert, dessen mit Drohungen eingeschüchterter Fahrer die Türverriegelung öffnete.

Die drei Fans der Gastmannschaft wurden anschließend laut Polizei körperlich attackiert und ihrer sichtbaren Fanutensilien beraubt. Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Kriminalpolizei Videomaterial, woraus sich unter anderem Bilder von 13 bislang unbekannten Tatverdächtigen ergaben. Auf Beschluss des Amtsgerichts Rostock werde nun mit diesen Bildern nach den unbekannten Tatverdächtigen gefahndet.

