NDR-Sport "Angespannt, aber nicht nervös": Holstein Kiel in Augsburg gefordert

Die Hoffnung lebt bei Holstein Kiel. Aber um den Bundesliga-Klassenerhalt zu schaffen, müssen Siege her. Am besten bereits am Sonntag in Augsburg - und die Konkurrenz muss mitspielen.

KSV-Trainer Marcel Rapp schaut trotzdem lieber auf sein Team und lässt sich nicht verrückt machen. "Es macht keinen Sinn, wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend zu rennen. Man muss bei sich bleiben und seine Arbeit gut machen", sagte er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter).

"Das ist, wie eine Prüfung in der Schule zu schreiben. Man muss sich einfach gut darauf vorbereiten. Dann ist man angespannt, aber nicht nervös, weil man weiß, dass man es kann", sagte der Trainer des Tabellenvorletzten.

Dementsprechend entspannt blickt der 46-Jährige auch auf den Ausgang des Kellerduells Heidenheim - Bochum. "Wir können nicht davon ausgehen, dass jetzt alle für uns spielen."

Rapp setzt auf "außergewöhnliche" Holstein-Fans

Er setzt vielmehr auf den Entwicklungsprozess seines Teams. "Wir spielen jetzt einen reiferen Fußball", so Rapp, der allerdings auch zugibt: "In Summe haben wir aber zu wenig Punkte für den Fußball, den wir gespielt haben."

Ein Pfund im Kampf um den Klassenerhalt sind für ihn die Holstein-Anhänger. "Die Fans in Kiel sind außergewöhnlich. Sie sind total positiv, das überträgt sich auf die Mannschaft und macht es einfacher", so der 46-Jährige. "Zusammen mit den Fans wollen wir jetzt den Auswärtssieg feiern."

"Werden am Limit spielen müssen"

Beim FC Augsburg, dem drittbesten Team der Rückrunde, kein leichtes Unterfangen. Der Tabellenzehnte darf mit fünf Punkten Rückstand auf Rang sechs sogar noch von Europa träumen. "Sie verteidigen gut, stehen sehr kompakt und lassen dem Gegner nicht viele Räume. Wir werden am Limit spielen müssen", sagte Rapp.

Nach Augsburg bekommt es die KSV noch mit den Europapokal-Kandidaten SC Freiburg (zu Hause) und Borussia Dortmund (auswärts) zu tun. "Ob es zum Schluss reicht, kann ich nicht sagen", erklärte Rapp. Verrückt machen lässt sich der KSV-Coach davon aber nicht.

Mögliche Aufstellungen:

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - M. Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis - Kömür, Claude-Maurice - Essende

Holstein Kiel: Dähne - T. Becker, Zec, Johansson - Rosenboom, Gigovic, Remberg, Tolkin - Skrzybski - Bernhardsson, Machino

