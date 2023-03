Hannover sieglos in der Rückrunde Hansa Rostock verpasst den Sieg bei 96 Stand: 12.03.2023 15:33 Uhr

Hansa Rostock hat am Sonntag (12.03.2023) mit einem 1:1 (1:0) bei Hannover 96 seine Negativserie in der 2. Liga beendet und erstmals seit drei Spielen wieder einen Punkt geholt sowie ein Tor geschossen. Hannover wartet nach dem Remis weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

Dennis Dressel schockte Hannover 96 kurz vor der Pause mit einem Traumtor (44.). Max Besuchkow glich für die Hauherren nach 61 Minuten aus. In der Tabelle liegt Hannover mit 31 Zählern auf Rang zehn. Rostock hat auf Platz 14 und mit 25 Punkten drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Dressel per Volley für Hansa

Die Gastgeber hatten gleich zu Beginn Pech: Beim ersten Mal hatten der VAR und anschließend Siebert beim Betrachten der Szene ein Foul von Sebastian Ernst gegen Rostocks Verteidiger Nico Neidhart gesehen (8.).

Hannover war in dem abwechslungsreichen Spiel zunächst überlegen, verlor jedoch ab Mitte der ersten Halbzeit vorübergehend den Faden. Rostock, das zuvor erst ein Tor in diesem Jahr erzielt hatte, wurde dagegen immer gefährlicher. Die Führung gelang Dressel mit einem schönen Volleyschuss, nachdem er den Ball zuvor mit der Brust gestoppt hatte.

Zieler rettet 96 den Punkt

Allerdings war Dressel dann auch in Halbzeit zwei beteiligt: Er legte Besuschkow nach einer Ecke per Kopf unfreiwillig den Ausgleich auf.

Der FC Hansa drängte anschließend auf den Sieg, hatte dabei gute Gelegenheiten, John Verhoek (69.) und Ryan Malone (80.) scheiterten aber am gut postierten oder reaktionsschnellen Ron-Robert Zieler im Hannoveraner Tor.

Hannover zu Gast in Braunschweig

Am nächsten Spieltag ist Hannover 96 auswärts bei Aufsteiger Braunschweig gefordert (Sonntag, 19.03.2023 um 13.30 Uhr). Rostock empfängt zur gleichen Zeit Fortuna Düsseldorf.