Drei Tore in nur zehn Minuten Sieg gegen Kiel - Düsseldorf pirscht sich an Rang drei heran Stand: 06.05.2023 15:00 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat am Samstag (06.05.2023) in der 2. Fußball-Bundesliga deutlich gegen Holstein Kiel gewonnen und liegt nun nur noch vier Punkte hinter dem drittplatzierten Hamburger SV. In Düsseldorf dürfen sie vom Aufstieg träumen - sie müssten dafür aber selbst ihre Spiele gewinnen und auf Ausrutscher des HSV hoffen.

Den 3:0 (3:0)-Erfolg hatte Düsseldorf auch zehn wirklich starken Minuten zu verdanken. Shinta Appelkamp (14. Minute), André Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (24.) trafen dreimal in nur zehn Minuten - und sorgten damit für die frühe Vorentscheidung an diesem Nachmittag.

Nach dem 16. Saisonsieg hat die Fortuna 53 Punkte und liegt nur noch vier Zähler hinter dem HSV auf dem Relegationsrang drei. Angesichts der relativen Schwächephase des Hamburger SV (nur ein Sieg aus den vergangenen vier Spielen) dürfen sie in Düsseldorf von zwei Bonusspielen in der Relegation träumen und natürlich auch vom Aufstieg.

Kiel hat weiter 40 Punkte und steht als Tabellenzehnter im Niemandsland der Tabelle. Absteigen kann Holstein nicht mehr, aufsteigen ist auch nicht mehr drin. Womöglich merkt man den Kielern das auch an.

Kiels Holtby schießt aus sechs Metern über das Tor

In Düsseldorf spielte Holstein Kiel mitunter ganz ansehnlich und kassierte trotzdem die dritte Niederlage nacheinander. Bei den Toren der Fortuna sah Kiels Defensive nicht gut aus, und die Offensive blieb schon wieder ohne Tore, es war das dritte Spiel in Serie ohne Erfolgserlebnis.

Einmal, es lief die 44. Minute, waren sie ganz nahe dran an einem Tor. Doch erst traf Timo Becker den Pfosten, dann beförderte Lewis Holtby den Abpraller aus sechs Metern mit dem rechten Fuß über und nicht in das Tor.

Zehn Minuten, die das Spiel entschieden

Die Führung für Düsseldorf fiel nach einer Flanke von Emmanuel Iyoha, die Ginczek mit dem Hinterkopf verlängerte. Davon profitierte Appelkamp, er stand einigermaßen frei und köpfte ein.

Nur fünf Minuten später traf die Fortuna erneut, wieder per Kopf: Nach einer Ecke von Appelkamp lief Hoffmann im richtigen Moment ein und köpfte links ins Eck.

Kurz darauf gab es dann einen Strafstoß für Fortuna Düsseldorf, nachdem Kiels Finn Bartels Iyoha zu Fall gebracht hatte. Ginczek trat an und verwandelte sicher, es war sein zweiter Saisontreffer.

Düsseldorf zu Gast am Millerntor

Am kommenden Wochenende ist Düsseldorf auswärts beim FC St. Pauli gefordert (Samstag, 13.05.2023 um 20.30 Uhr). Kiel empfängt siebeneinhalb Stunden vorher den Karlsruher SC.