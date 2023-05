Umkämpftes Remis gegen Paderborn Nächster Dämpfer für den HSV im Aufstiegsrennen Stand: 05.05.2023 20:36 Uhr

Der SC Paderborn hat sich am Freitagabend (05.05.2023) beim Hamburger SV beim 2:2 (1:1) zweimal in die Partie zurückgekämpft. Der HSV verpasste es indes, den Druck in der 2. Fußball-Bundesliga auf die zweitplatzierten Heidenheimer zu erhöhen. Der direkte Aufstieg rückt in immer weitere Ferne. Hamburg bleibt Dritter, der SCP auf einem wackeligen vierten Platz.

Robert Glatzel brachte den HSV vor 57.000 Zuschauern in Front (39. Minute), Julian Justvan (43.) glich noch vor der Pause aus. Kurz nach dem Seitenwechsel düpierte Sonny Kittel Parderborns Innenverteidiger Tobias Müller und erhöhte für die Hanseaten (49.). Tief im zweiten Abschnitt verwandelte Florent Muslija einen Foulelfmeter sicher (73.) zum erneuten Ausgleich und zum Endstand.

Paderborn startet furios

Hamburgs Trainer Tim Walter konnte wieder auf Jonas Meffert nach abgesessener Gelbsperre zurückgreifen, ebenso wie auf László Bénes. Sie ersetzen den gesperrten Bakery Jatta und Elijah Krahn. SCP-Coach Lukas Kwasniok nahm nur Jannis Heuer nach überstandener Verletzung für Marcel Hoffmeier ins Team.

Paderborn begann stürmisch: Sebastian Schonlau kratzte einen Schuss von Sirlord Conteh von der Linie (2.), nur Sekunden später setzte Maximilian Rohr eine Ecke an den Pfosten (3.). Damit nicht genug: Florent Muslija und Julian Justvan kamen mit Fernschüssen zum Abschluss, die HSV-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes entschärfen musste (4.).

Große Erleichterung dann nach Glatzels Treffer. Bereits nach einer halben Stunde hatte der Stürmer die Beinahe-Führung der Gastgeber vorbereitet, doch Ludovits Reiz spitzelte den Ball am Tor der Paderborner vorbei. Doch als Jean-Luc Dompé links einen starken Antritt zeigte und Glatzel dessen präzise Hereingabe von links aus Mittelstürmerposition ins Tor lenkte, war Hamburgs Jubel groß.

Paderborn schlägt schnell zurück

Beim Ausgleich des SCP ging alles ganz schnell: Nach einem Ballgewinn der Paderborner durch Maximilian Rohr trat erneut Conteh rechts an, legte auf für den zentral gut postierten Justvan, der mit einem ideal platzierten Schlenzer links ins Eck Heuer Fernandes keine Chance ließ. Ein Hamburger Treffer kurz vor der Pause wurde zu Recht wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt.

Bei der erneuten Hamburger Führung halfen die Ostwestfalen kräftig mit: Kittel luchste Müller von hinten den Ball ab und spielte ein paar Schritte später Heuer Fernandes aus: 2:1.

Auch beim zweiten SCP-Ausgleich half die gegnerische Mannschaft mit: Miro Muheim traf Muslija ungeschickt am Fuß, als der gerade auf dem Weg heraus aus dem Hamburger Strafraum war. Der Gefoulte verwandelte sicher in die Mitte, Heuer Fernandes hatte sich frühzeitig eine Ecke ausgesucht. In der Schlussphase der Partie spielten beide Teams nach vorne - der Siegtreffer fiel jedoch nicht mehr.

Hamburg in Regensburg, Paderborn gegen Heidenheim

Am kommenden Wochenende geht es für den HSV in Regensburg um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg (Sonntag, 14.05.2023 um 13.30 Uhr). Paderborn empfängt zur selben Zeit den 1. FC Heidenheim.