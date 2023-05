Zwei Gegentore in der Schlussphase Nürnberg gibt gegen Kaiserslautern Sieg aus der Hand Stand: 07.05.2023 15:32 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat gegen den 1. FC Kaiserlautern durch zwei späte Gegentore eine große Chance aus der Hand gegeben, vorzeitig für Ruhe im Abstiegskampf zu sorgen.

Die Nürnberger erreichten am Sonntag (07.05.2023) gegen den 1. FC Kaiserslautern nach einer 3:1-Führung nur ein 3:3-Unentschieden und verpassten die Chance, sich drei Spieltage vor Schluss ein Polster von sechs Punkten auf die Abstiegszone zu verschaffen. Der "Club" hat mit 34 Punkten vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aufsteiger Kaiserslautern (45 Punkte) bleibt auf dem siebten Platz stehen.

Möller-Daehli sorgt für Blitzstart beim "Club"

Mats Möller-Daehli sorgte für einen Blitzstart, brachte den "Club" gleich mit der ersten Chance in Führung (4. Minute). Jens Castrop erhöhte nach Möller-Daehlis Eckball per Kopf auf 2:0 (35.). Es war Nürnbergs erster Treffer in dieser Saison nach einem Eckball, im 163. (!) Versuch. Terrence Boyd schaffte noch vor der Pause (40.) den Anschluss für die "Roten Teufel", die zuvor auswärts 580 Minuten keinen Treffer erzielt hatten.

Kwadwo Duah stellte aber kurz nach Wiederanpfiff (50.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her, Nürnbergs Sturmspitze lenkte Castrops Schuss mit der Hacke ins Netz - sein elfter Saisontreffer, unhaltbar für Kaiserslauterns Keeper Julian Krahl, der sein Zweitliga-Debüt gab.

Niehues und Klement lassen FCK in der Schlussphase jubeln

Julian Niehues brachte Lautern mit dem erneuten Anschlusstreffer (89.) ins Spiel zurück, Philipp Klement erzielte in der fünften Minute der Nachspielzeit den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich.

Nürnberg war vor vor 40.525 Zuschauern über weite Strecken das tonangebende Team. Die Pfälzer kamen nach dem frühen Rückstand erst nach 20 Minuten überhaupt in die Partie hinein, zeigten sich dann aber auch nach dem 1:3 direkt nach Wiederanpfiff kämpferisch. Nachdem schon Boyd und Philipp Hercher gute Chancen verpasst hatten, schlugen Niehues und Klement in der wilden Schlussphase doch noch zweimal zu - zum Entsetzen der Nürnberger.

Kaiserslautern empfängt Arminia Bielefeld

Am kommenden Wochenende spielt der "Club" am Freitagabend (18.30 Uhr) auswärts beim 1. FC Magdeburg - und braucht weiter Punkte, um die Zweifel am Klassenerhalt auszuräumen. Kaiserslautern ist zu Hause gegen Arminia Bielefeld gefordert (Samstag, 13.05.2023 um 13.00 Uhr).