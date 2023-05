"Kiez-Kicker" schielen auf Platz drei St. Paulis Sieg verschiebt Darmstadts Aufstiegsparty Stand: 06.05.2023 22:24 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat den ersten Matchball für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vergeben. Die "Lilien" unterlagen am Samstag (06.05.2023) dem FC St. Pauli mit 0:3 (0:1). Darmstadt (64 Punkte) kann damit als Spitzenreiter zumindest theoretisch in den letzten drei Spielen noch aus den direkten Aufstiegsplätzen rutschen. Der Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV beträgt allerdings sieben Zähler.

St. Pauli dagegen schnuppert seinerseits als erfolgreichste Rückrunden-Mannschaft auf Rang fünf mit vier Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen HSV noch an der Relegation. Die Führung für die Gäste aus Hamburg erzielte Adam Dźwigała (45.) nach einem Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff. Elias Saad (57.) und in der Schlussphase David Otto (85.) legten in Durchgang zwei nach.

Die Zuschauer am ausverkauften Böllenfalltor erlebten vor allem in der ersten Halbzeit zwei zurückhaltende Mannschaften. St. Pauli lauerte auf Konter. Darmstadt war die Chance auf den vierten Bundesliga-Aufstieg anzumerken. Der SVD agierte zurückhaltender als gewohnt, hatte allerdings die besseren Ansätze nach vorn.

Darmstadts Stürmer Philipp Tietz im Mittelpunkt

Angreifer Philipp Tietz brachte sich gleich mehrfach in gute Abschlusspositon. Aber entweder verzog er, oder St. Paulis Abwehr bekam noch einen Fuß dazwischen. Dafür war Tietz dann entscheidend am 0:1 vor dem eigenen Tor beteiligt. Ein Freistoß von Leart Paqarada vom linken Flügel wischte Dźwigała über den Kopf und Tietz fälscht aus fünf Metern ins eigene Netz ab.

Mit der Führung im Rücken gelang St. Pauli in Halbzeit zwei ein guter Start. Marcel Hartel kam aus sieben Metern nach einer Paqarada-Flanke frei zum Kopfball, zielte aber genau auf 98-Keeper Marcel Schuhen (47.). Wenig später gelang dann Saad das 2:0, aber Darmstadt versuchte weiter, sich in die Partie zurückzukämpfen.

Der eingewechselte Otto zog nach einem Konter in der Schlussphase mit dem Tor zum 3.0 der Stimmung der Heim-Fans am Böllenfalltor allerdings endgültig den Stecker und sorgte für die die erste Heim-Niederlage der "Lilien" in dieser Saison.

St. Pauli im Topspiel gegen Düsseldorf

Am 32. Spieltag empfängt der FC St. Pauli im nächsten Topspiel den punktgleichen Tabellennachbarn Fortuna Düsseldorf (Samstag, 13.05.2023 um 20.30 Uhr). Darmstadt hat einen Tag später in Hannover (13.30 Uhr) die nächste Chance, den Aufstieg in die Bundesliga wie zuletzt 2015 perfekt zu machen.