Klassenerhalt nach 2:1-Sieg sicher Karlsruhe bezwingt Hannover dank früher Tore Stand: 06.05.2023 14:58 Uhr

Der Karlsruher SC führt nach zwölf Minuten mit 2:0 gegen Hannover 96, gewinnt das Mittelfeld-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga aber nur knapp.

Somit steht der Klassenerhalt für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner fest. Im bald fertig umgebauten Wildpark hieß es am Samstag (06.05.2023) letzlich 2:1 für den KSC, der die 96er damit überholte und nun den achten Tabellenplatz belegt.

Sommerfußball der Niedersachsen

Hannover 96 war nach zuvor zwei Siegen praktisch gerettet. Die nur noch theoretische Gefahr eines Abstiegs animierte die Niedersachsen zu einem dem Wetter angemessenen Sommerkick. Schon in der vierten Minute kassierte Weltmeister Ron-Robert Zieler das erste Tor. Es war Julian Börner, der einen Schuss von Mikkel Kaufmann ins eigene Tor lenkte.

Da Kaufmann die Absicht zu einem Torschuss hatte, wurde ihm der Treffer gut geschrieben, auch wenn der Ball deutlich am Tor vorbeigerollt wäre. Hannovers Innenverteidiger traf jedenfalls keine Schuld.

Ganz anders war das beim zweiten Treffer des KSC, denn davor leistete sich Börner einen haarsträubenden Ballverlust. Paul Nebel nahm dankend auf, passte auf Fabian Schleusener, der zu seinem zwölften Saisontreffer einschoss (12.).

Hannover fing sich anschließend und kam durch einen kuriosen Treffer noch vor der Pause zu einem Treffer. Karlsruhes Christoph Kobald schoss seinen österreichischen Landsmann Louis Schaub an, von dessen Oberschenkel der Ball über Torhüter Marius Gersbeck hinweg ins Tor (43.).

Laue zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit gab es viel Sommerfußball und kaum noch nennenswerte Szenen. Vielleicht sollte die Einwechslung von Hendrik Weydandt erwähnt werden. Der Stürmer kündigte unter der Woche an, dass er seine Karriere nach der Saison im Alter von nur 27 Jahren beenden wird. Er werde dann als Steuerberater in der Kanzlei seines Vaters arbeiten.

Hannover gegen Darmstadt 98, Karlsruhe in Kiel

Am 32. Spieltag ist Hannover 96 zu Hause gegen Darmstadt gefordert (Sonntag, 14.05.2023, 13.30 Uhr). Der KSC ist einen Tag zuvor zu Gast in Kiel (13 Uhr).