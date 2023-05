VAR wieder beteiligt Bielefeld lässt auch gegen Fürth Punkte liegen Stand: 05.05.2023 20:22 Uhr

Arminia Bielefeld hat daheim gegen die SpVgg Greuther Fürth wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen gelassen.

Die Treffer beim 1:1 (1:1) erzielten Bryan Lasme (17. Minute) für die Bielefelder und Branimir Hrgota per Foulelfmeter (26.) für Fürth. Im ersten Versuch war Hrgota noch am Bielefelder Schlussmann Martin Fraisl gescheitert, doch weil ein Bielefelder zu früh in den Sechzehner gelaufen war ließ Schiedsrichter Tobias Stieler nach einem Hinweis des VAR den Strafstoß wiederholen.

Bielefeld muss auf den Betzenberg

Am 32. Spieltag ist Arminia Bielefeld zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 13.05.2023, 13 Uhr). Fürth empfängt zur gleichen Zeit Eintracht Braunschweig.