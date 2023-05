19. André Hoffmann Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:0 durch André Hoffmann



17. Der Treffer fällt ziemlich überraschend.

14. Shinta Appelkamp Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Shinta Appelkamp

Aus dem Nichts das 1:0! Über einen langen Ball geht es schnell auf den linken Flügel. Iyoha flankt an der Eckfahne aus dem Lauf direkt in die Mitte, wo Ginczek die halbhohe Hereingabe mit dem Hinterkopf weit links im Strafraum verlängert. Halblinks kommt so Appelkamp frei an die Kugel und nickt aus etwa zehn Metern ins rechte Eck ein. Keine Chance für Himmelmann.

11. Sander zieht aus der Distanz ab, doch der Versuch aus 25 Metern geht zu locker flach in Richtung linkes Eck. Kastenmeier kann sich ohne Mühe positionieren und aufnehmen.

9. Eine Kieler-Flanke aus dem linken Halbfeld auf die Grundlinie rechts wird sofort in die Mitte abgelegt. Friðjónsson trifft statt dem Ball den Kopf von Keeper Kastenmeier, der kurz behandelt werden muss.

6. Kiel wird schon am eigenen Strafraum angelaufen. So richtig groß wird der Druck aber nicht, sodass sich die Hintermannschaft mit einfachen Pässen nach vorne spielen kann.

3. Im Stadion ist es merklich laut. An der Mittellinie pfeift der Schiedsrichter ein Schubsen Friðjónssons ab. Das hört aber weder er, noch Verteidiger Hoffmann. Die beiden jagen in einem engen Zweikampf bis an den Strafraum, bis dann die Entscheidung auch zu ihnen durchdringt.

1. Das ist mal ein Start! Zimmermann läuft gleich nach vorne und zieht aus knapp 25 Metern von halbrechts mit rechts ab. Der Spannstoß geht im langen Eck aber klar drüber.

1. Spielbeginn

Die Fortuna verlor zwar vor zwei Wochen auch (0:2 in Nürnberg), allerdings war das die einzige Pleite der vergangenen neun Spieltage. Durch das 3:2 der vergangen Woche gegen Karlsruhe erhielt man sich zumindest die Restchance auf den Aufstieg.

Die letzten zwei Duelle der Störche gingen verloren. Zunächst kassierte man in Heidenheim ein 0:3. In gleicher Höhe verlor man letzte Woche gegen den anderen Aufstiegs-Favoriten Darmstadt vor eigenem Publikum.

Vor exakt fünf Jahren gab es dieses Duell schonmal in der Düsseldorfer Arena, damals am 33. Spieltag. Damals stand die Fortuna bereits als Aufsteiger fest, die Kieler sicherten sich durch ein 1:1 die Teilnahme an der Relegation. Die verlor man dann gegen den VfL Wolfsburg.

Kiel dagegen ist im gesicherten Mittelfeld und spielt nur noch um die Platzierung. Die 40-Pukte-Marke ist erreicht und weder nach oben, noch nach unten ist noch viel zu erreichen.

Durch das gestrige Remis des HSV könnte sich für die Fortuna eine letzte Chance für einen Aufstieg ergeben. Der Relegationsplatz ist inzwischen zwar sieben Punkte entfernt, bei der schwächelnden Form der Hanseaten scheint das aber bei einem heutigen Dreier und vier Punkten Rückstand aber noch mit etwas Glück machbar.