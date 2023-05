Last-Minute-Sieg gegen Kaiserslautern Bielefeld schöpft Hoffnung im Abstiegskampf Stand: 13.05.2023 15:52 Uhr

Arminia Bielefelds Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga leben. Nach fünf sieglosen Partien gelang den Ostwestfalen beim 1. FC Kaiserslautern ein dramatischer Sieg in der Nachspielzeit.

Durch das 2:1 (1:0) auf dem Betzenberg beträgt der Rückstand auf den 1. FC Nürnberg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz nur noch zwei Punkte, der Vorsprung auf den Tabellen-17. Regensburg wuchs zunächst auf fünf Zähler. Die Lauterer bleiben trotz der Niederlage auf Rang sieben.

Consbruch bringt Bielefeld früh in Führung

Jomaine Consbruch hatte die aktiveren Gäste nach einer Viertelstunde mit einem Aufsetzer in Führung gebracht. Fabian Klos verpasste wenig später die Chance, nachzulegen und scheiterte an Keeper Andreas Luthe (21. Minute). Die Arminia blieb lange Zeit das aktivere Team, ehe die Pfälzer kurz vor der Pause besser in die Spur fanden.

Turbulente Schlussminuten

Nach dem Seitenwechsel hielten sich die Spielanteile die Waage und der FCK agierte im Angriff nach und nach zielstrebiger. Terrence Boyd hätte den Ausgleich für die Gastgeber erzielen müssen, aber Bielefelds Keeper Martin Fraisl entschärfte die Riesenchance mit einem großartigen Reflex der rechten Hand (66.).

Die Pfälzer drückten, produzierten aber vor dem Bielefelder Tor nur Stückwerk. Bis zur 88. Minute: Da schob Lex-Tyger Lobinger die Kugel aus kurzer Distanz zum Ausgleich über die Linie. Doch Bielefeld kam in der packenden und turbulenten Schlussphase nochmal zurück: Janni-Luca Serra sorgte in der Nachspielzeit für das umjubelte Siegtor (90.+7).

Bielefeld gegen Paderborn, Lautern beim KSC

Am kommenden Wochenende spielt Bielefeld zu Hause gegen Paderborn um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg (Samstag, 20.05.2023 um 13.00 Uhr). Kaiserslautern ist einen Tag später zu Gast in Karlsruhe (13.30 Uhr).