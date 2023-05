Rostock nach Sieg fast gerettet Kein Hoffnungsschimmer in Sandhausen Stand: 12.05.2023 20:24 Uhr

Der SV Sandhausen hat am Freitagabend (12.05.2023) zum Auftakt des 32. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:2 gegen Hansa Rostock verloren. Der SVS bleibt damit zwei Spieltage vor Schluss bei 28 Punkten stehen und ließ die Chance liegen, zumindest vorübergehend das Tabellenende zu verlassen.

Sandhausen muss nun darauf hoffen, dass auch die zwei davor platzierten Teams aus Regensburg (28 Punkte) und Bielefeld (30) nicht punkten, damit wenigstens der Relegationsrang 16 in Reichweite bleibt. Eine direkte Rettung ist schon nicht mehr möglich.

Rostock fast gerettet

Die Gäste aus Rostock schafften sich mit dem Sieg und nunmehr 37 Punkten ein beruhigendes Polster auf die Abstiegszone. Womöglich waren es schon die entscheidenden drei Punkte - je nachdem wie die Konkurrenz spielt: Verliert der Tabellensechzehnte Bielefeld (30 Punkte) beim 1. FC Kaiserslautern und gewinnt der Vorletzte Jahn Regensburg (28) nicht gegen den Hamburger SV, könnte am Sonntag für Rostock der Klassenerhalt auch rechnerisch feststehen.

Fröling und Pröger schocken Sandhausen

Nils Fröling brachte die Gäste aus Rostock nach einem Sololauf in Führung (17. Minute). Hansa hielt die Gastgeber vor 7.013 Zuschauern mit einer sicheren Defensive zunächst auf Abstand. Sandhausen wirkte verunsichert. Kai Pröger erhöhte noch vor der Pause (37.) vom Elfmeterpunkt, nachdem der Rostocker zuvor selbst im Strafraum von Sandhausens Arne Sicker von den Beinen geholt wurde.

Der Tabellenletzte schaffte nach Wiederanpfiff den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Anschluss, Janik Bachmann (54.) traf per Kopf. Zwölf Minuten später bejubelte Sandhausen den vermeintlichen Ausgleich nach dem Treffer von Abu-Bekir El-Zein, der aber wegen eines vorausgegangenen Handspiels von Kemal Ademi wieder einkassiert wurde.

Sandhausen zu Gast in Heidenheim

Beim Schlusslicht aus Sandhausen gibt auch das Restprogramm wenig Anlass zur Hoffnung: An den letzten beiden Spieltagen treffen die Sandhausener auf die Aufstiegskandidaten Heidenheim und HSV. Am 33. Spieltag ist der SVS zunächst beim 1. FC Heidenheim gefordert (Samstag, 20.05.2023 um 13.00 Uhr). Rostock ist einen Tag später zu Gast in Nürnberg (13.30 Uhr).