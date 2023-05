Niederlage in Hannover Aufstiegsfeier fällt aus - Darmstadt patzt erneut Stand: 14.05.2023 15:38 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hätte Darmstadt 98 am Sonntag (14.05.2023) nur gegen Hannover 96 gewinnen müssen, dann wäre der Aufstieg perfekt gewesen. Aber auf die Party müssen sie in Darmstadt noch warten.

In Hannover war gerade einmal eine gute halbe Stunde absolviert, da lag 96 schon mit zwei Toren in Führung. Havard Nielsen (10. Minute) und Cedric Teuchert (31.) hatten für die Niedersachsen getroffen. Zwar verkürzte Darmstadts Phillip Tietz noch vor der Pause (43.), doch es sollte der einzige Treffer des Tabellenführers bleiben.

Das Spiel beendete Darmstadt gleich mit zwei Feldspielern weniger: Zunächst sah Matthias Bader wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (86.), in der Nachspielzeit kassierte auch noch Braydon Manu ein zweites Mal Gelb (90.+3).

Zweite Niederlage nacheinander für Darmstadt

Bereits das vergangene Wochenende war für Darmstadt ein enttäuschendes gewesen, da hatte die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gegen den FC St. Pauli verloren. Schon da hätte ein Sieg den Aufstieg bedeutet. Und nun, nach der Niederlage in Hannover, muss Darmstadt die Aufstiegsparty noch einmal verschieben.

Zwei Spieltage vor Saisonende bleibt Darmstadt mit 64 Punkten Erster der 2. Liga, der Vorsprung auf den Hamburger SV auf dem Relegationsrang drei beträgt vier Punkte. Es bleibt also dabei: Ein Sieg, und Darmstadt steigt auf. Hannover hat nun 43 Punkte und klettert auf Rang acht.

Schaub auf Nielsen - Führung für Hannover

Der erste Treffer in Hannover fiel, nachdem Louis Schaub mit dem Außenrist flankte und Nielsen per Kopf vollendete. Es war die frühe Führung für 96 und das achte Saisontor des Norwegers Nielsen.

Beim zweiten Tor übernahm Nielsen dann die Rolle des Vorarbeiters, er bediente Teuchert. Und Hannovers Torjäger verarbeitete das Zuspiel sehenswert und traf aus spitzem Winkel ins kurze Eck.

Darmstadts Manu vergibt freistehend

Kurz zuvor hatte Darmstadts Manu die Chance zum Ausgleich, allerdings schoss er aus kurzer Distanz über und nicht ins Tor (27.). Besser machte es wenige Minuten später Tietz, als er aus 18 Metern rechts unten in die Ecke traf. Für Tietz war es das elfte Saisontor, er bleibt Darmstadts bester Torschütze. Aber ein zweiter Treffer gelang auch ihm nicht mehr.

Hannover in Düsseldorf, Darmstadt gegen Madeburg

Zu Beginn des 33. Spieltags empfängt der SV Darmstadt 98 den 1. FC Magdeburg (Freitag, 19.05.2023 um 18.30 Uhr). Zwei Tage später ist Hannover zu Gast in Düsseldorf (13.30 Uhr).