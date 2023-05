Zwei Mal Aluminium Remis im Verfolgerduell St. Pauli gegen Düsseldorf Stand: 13.05.2023 23:33 Uhr

Der FC St. Pauli und Düsseldorf und damit der Tabellenvierte gegen den punktgleichen Fünften haben sich in einem umkämpften Verfolgerduell am Samstagabend 0:0 getrennt. Im Aufstiegsrennen der zweiten Liga bringt das Ergebnis keinen der beiden weiter.

Stattdessen hat der Hamburger SV am Sonntag um 13.30 Uhr bei Jahn Regensburg die Chance, den Relegationsplatz drei zu festigen und den Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss auf sechs Punkte zu erhöhen.

"Der HSV muss morgen erst mal nachlegen", sagte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler der Sportschau. "Man kann sagen, dass wir einen Punkt auf sie aufgeholt haben, es sind nur noch drei Punkte. Alles positiv sehen, in Regensburg muss man auch erst mal gewinnen." Auch die Leistung seines Teams kommentierte er wohlwollend. "In der ersten Halbzeit haben wir super Fußball gespielt mit Torchancen, auch Hochkarätern. In der zweiten Halbzeit wurde es zäher, Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden, mit der Leistung kann ich leben."

Marcel Hartelt trifft ans Lattenkreuz

Das Topspiel des 32. Zweitliga-Spieltags erfüllte die Erwartungen vor allem anfangs nicht. St. Pauli startete beherzter und erspielte sich ein Übergewicht. Die großen Chancen blieben aber aus - bis Marcel Hartel den Ball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ans Lattenkreuz setzte.

Düsseldorf trat lange ideenlos auf, auch Standardsituationen brachten wenig Gefahr. Dann aber waren die Gäste der Führung auf einmal ganz nahe: Jona Niemiec zog in der 68. Minute direkt nach seiner Einwechslung ab, der Schuss des Eigengewächses wurde an die Latte abgefälscht.

St. Pauli eröffnet gegen Kiel

Zum Auftakt des 33. Spieltags ist der FC St. Pauli zu Gast bei Holstein Kiel (Freitag, 19.05.2023 um 18.30 Uhr). Düsseldorf spielt zwei Tage später zu Hause gegen Hannover 96 (13.30 Uhr).