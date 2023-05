Jahn vor Abstieg HSV rückt an Aufstiegsränge heran Stand: 14.05.2023 16:21 Uhr

Der Hamburger SV ist nach 32. Spieltag in der 2. Bundesliga weiter an die direkten Aufstiegsränge herangerückt. Der HSV gewann am Sonntag (14.05.2023) souverän mit 5:1 (4:0) bei Jahn Regensburg.

Robert Glatzel (4.), Sonny Kittel (17./Foulelfmeter, 45.+1) und Miro Muheim (29.) machten bereits vor der Pause für wild entschlossene Hamburger alles klar. Kaan Caliskaner (55.) verkürzte für den Jahn. Filip Bilbija (81.) traf zum Endstand.

Damit hat der HSV zwei Spieltage vor Saisonende nur noch einen Punkt Rückstand auf Rang zwei. Jahn Regensburg steht nach dem ersten Spiel unter Trainer Joe Enochs dagegen kurz vor dem Abstieg in die 3. Liga. Der Jahn hat nun fünf Punkte Rückstand auf Arminina Bielefeld auf dem Relegationsplatz.

Hamburg empfängt Greuther Fürth

Am 33. Spieltag spielt der HSV zu Hause gegen Fürth um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg (Samstag, 20.05.2023 um 20.30 Uhr). Regensburg ist siebeneinhalb Stunden zuvor in Braunschweig gefordert.