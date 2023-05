68. Der angeschlagene Vasiliadis und der nach der Pause unauffällige Hack verabschieden sich auf Seiten der Gäste in den vorzeitigen Feierabend. Rzatkowski und Gebauer sind Koschinats Joker Nummer eins und zwei.

66. Boyd mit der hundertprozentigen Chance zum Ausgleich! Niehues wird auf der linken Strafraumseite an die Grundlinie geschickt. Er nimmt den Kopf hoch und spielt flach zurück in das Zentrum. Boyd nimmt mit dem linken Spann direkt ab. Fraisl verhindert den Einschlag mit einem großartigen Reflex per rechter Hand.

65. Kaiserslautern bewegt sich nach der Pause hinsichtlich der Spielanteile auf Augenhöhe mit dem Kellerkind, ist aber weit von dessen offensiver Zielstrebigkeit entfernt. Zu klaren Chancen kommt der FCK weiterhin nicht.

62. ... und es gibt keinen Strafstoß. Lasmes leichter Tritt gegen Bünning war wohl elfmeterwürdig, aber eine vorhergehende, ziemlich knappe Abseitsstellung verhindert den Schuss vom Punkt. Deshalb die die Entscheidungsfindung sehr lange gedauert.

60. ... Martin Thomsen wird in die Review-Area gerufen...

59. Nach einem mutmaßlichen Foul Lasmes an Joker Bünning nimmt der VAR Kontakt zum Schiedsrichter Martin Thomsen auf...

57. Für den angeschlagenen Bormuth geht es nicht weiter. Der Innenverteidiger wird positionsgetreu durch Bünning ersetzt.

Wegen Meckerns handelt sich auch der Übungsleiter des Tabellen-16. eine Verwarnung ein.

Klünter bremst einen schnellen Gegenstoß der Hausherren aus, indem er Hercher auf seiner rechten Seite in die Hacken läuft. Als erster Bielefelder sieht er die Gelbe Karte.

54. Der ansonsten sichere Bielefelder Schlussmann Fraisl segelt an einer Freistoßflanke Klements von der linken Außenbahn vorbei. Kein Pfälzer kann diesen Aussetzer am langen Pfosten ausnutzen; im zweiten Anlauf klärt der Gast durch Andrade.

51. Zuck gegen Fraisl! Der Ex-Braunschweiger treibt den Ball über den linken Flügel nach vorne, dringt in den Sechzehner ein und visiert aus vollem Lauf und 15 Metern die lange Ecke an. DSC-Keeper Fraisl pariert den wuchtigen, aber nicht besonders platzierten Versuch zur Seite.

50. Lasme beinahe mit dem 0:2! Klos verlängert einen Abschlag Fraisls im offensiven Zentrum mit dem Kopf in den Lauf des Franzosen. Der lässt die gegnerischen Innenverteidiger stehen und zieht aus halbrechten 13 Metern bei freier Bahn ab. Der vorgerückte Keeper Luthe pariert mit dem Unterleib.

47. Während Uwe Koschinat in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Dirk Schuster mit Redondo eine frische Kraft ins Rennen. Opoku ist in der Kabine geblieben.

46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Fritz-Walter-Stadion! Die seit fünf Partien sieglosen Ostwestfalen haben nicht nur einen sehr selbstbewussten Auftakt auf den Rasen gebracht, sondern konnten ihre Dominanz gut 35 Minuten lang auch halten. Gemessen an ihrer bisherigen Überlegenheit ist der nur knappe Vorteil sogar etwas zu wenig; gegen die Mentalitätsmonster des FCK und dieses Heimpublikum kann das verpasste zweite Tor noch richtig wehtun.

45. +1 Halbzeitfazit:

Der DSC Arminia Bielefeld liegt zur Pause der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 vorne. Die Ostwestfalen erwischten den aktiveren Beginn und kamen durch einen Kopfball Lasmes zu einer frühen guten Möglichkeit (6.). Daraufhin investierten die Pfälzer zwar schnell ein paar mehr Kräfte in den Vorwärtsgang, doch jubeln durfte der Gast: Consbruch verwertete eine Vorarbeit Klos’ mit einer erfolgreichen Direktabnahme (15.). Der Abstiegskandidat blieb am Drücker und schrammte durch einen Drehschuss Klos nur knapp an seinem zweiten Treffer vorbei (21.). Die Roten Teufel waren auch in der Folge fast ausschließlich am und im eigenen Sechzehner gefordert und ließen einige weitere aussichtsreiche Abschlüsse Bielefelds zu. Erst in der Schlussphase drehte die Schuster-Auswahl offensiv auf, ließ vor dem Gästetor aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen, um den Ausgleich zu erzielen. Bis gleich!

Durchgang eins auf dem Betzenberg soll um 60 Sekunden verlängert werden.

42. Hercher mit dem Kopf! Der gebürtige Rheinfeldener kommt nach Klements Flanke von der rechten Außenbahn aus mittigen acht Metern freistehend zum Kopfball. Er befördert das Spielgerät mit der Stirn aber direkt in die Arme Fraisls.

40. Andrade rettet in höchster Not! Zucks hohe Hereingabe von der linken Außenbahn ist für die mittige Fünferkante bestimmt, wo Boyd abnehmen will. Andrade springt dazwischen und rettet mit der rechten Fußspitze. Er verhindert damit eine sehr gute Chance.

37. Klement flankt einen Freistoß vom linken Flügel per linkem Innenrist mit viel Effet in den Strafraum der Gäste. Seine Ausführung ist aber zu hoch angesetzt. Niehues erreicht den Ball zwar noch vor der rechten Grundlinie, kann ihn aber per Kopf nur noch ins Aus verlängern.

Bormuth kommt mit seiner Grätsche im Mittelfeld zu spät, erwischt erst Gegenspieler Klos und dann den Ball. Schiedsrichter Martin Thomsen ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

33. Hack mit der nächsten Gelegenheit der Arminia! Der Ex-Nürnberger lässt Zimmer am linken Strafraumeck aussteigen und donnert den Ball mit dem rechten Spann auf die hohe kurze Ecke. FCK-Keeper Luthe reißt die Arme hoch und wehrt ab.

30. Nach einer halben Stunde sind die ersten leisten Unmutsbekundungen von den Rängen wahrzunehmen. Die Roten Teufel auf dem Rasen geraten in dieser Phase immer wieder in Bedrängnis, kommen in ihrer Abwehr ungewohnt unkonzentriert daher.

27. Bielefeld drängt weiter auf das 0:2! Lasmes scharfe Hereingabe von der rechten Außenbahn befördert Torhüter Luthe mit der rechten Hand an die mittige Sechzehnerkante. Vasiliadis will den vorgerückten Schlussmann mit einem Flugkopfball überwinden. Der ist aber deutlich zu hoch angesetzt.

24. In der Live-Tabelle bleiben Schwarz-Weiß-Blauen trotz der Führung 16., verkürzen den Rückstand auf das rettende Ufer aber auf zwei Punkte. Regensburg und Sandhausen distanzieren sie zudem auf fünf Zähler.

21. Klos verlangt Luthe alles ab! Nachdem ein Schuss Lasmes aus halbrechten zwölf Metern geblockt worden ist, gelangt der Ball über drei Stationen zum Gästekapitän. Der behauptet ihn am Elfmeterpunkt mit dem Rücken zum Tor stehend gegen drei Verteidiger und zieht dann aus der Drehung ab. Luthe verhindert den Einschlag mit einer Parade in der oberen rechten Ecke.

18. Boyd ist an der halblinken Sechzehnerkante Adressat eines flachen Steilpasses Klements. Er holt aus vollem Lauf und 13 Metern zu einem linken Spannschuss aus, doch Jäkel kann diesen mit einer sauberen Grätsche verhindern.

Eigengewächs Consbruch bringt die Arminia in Führung! Klünters aus der halbrechten Spur produzierte Bogenlampe legt Klos im Sechzehner per Kopf für den 21-Jähringen ab. Der packt aus mittigen 14 Metern mit dem linken Spann einen Volleyschuss aus, der als Aufsetzer in der rechten Ecke einschlägt.

14. Kaiserslautern nimmt nach einer Viertelstunde die Zweikämpfe auch im Mittelfeld an und baut seine Spielanteile durch zunehmende Eroberungen aus. Gewinnt der FCK heute, wäre dies schon ein riesiger Schritt auf dem Weg zum siebten Rang in der Endabrechnung.

12. Opoku taucht im halblinken Offensivkorridor vor der letzten gegnerischen Linie auf. Er will zu Boyd durchstecken, doch das Anspiel ist zu steil geraten. Der Ball kullert in die Arme Fraisls.

9. Die Roten Teufel lassen ihren Widersacher wie gewohnt erst einmal kommen, setzen in der Anfangsphase in erster Linie auf eine sattelfeste Abwehr. Eigene nennenswerte Vorstöße lassen noch auf sich warten.

6. ... und die führt zur ersten Großchance! Oczipkas Ausführung von der rechten Fahne senkt sich im Sechzehnerzentrum auf Lasme. Der nickt, wuchtig, aber unplatziert auf den Heimkasten. Luthe lenkt den Ball mit einem starken Reflex per rechter Hand über die Latte.

5. Nach Lasmes Rücklage auf der tiefen rechten Außenbahn passt Klünter flach an das nahe Fünfereck. Bevor Klos aus spitzem Winkel abziehen kann, klärt Tomiak auf Kosten der Premierenecke...

4. Dem DSC gehören gegen zurückhaltende Hausherren die ersten Momente. Über lange Ballbesitzpassagen im Mittelfeld kommt er allerdings noch nicht hinaus.

1. Kaiserslautern gegen Bielefeld – auf geht's auf dem Betzenberg!

Soeben haben die beiden Mannschaften die Katakomben in Richtung grünem Geläuf verlassen.

Bevor die 22 Hauptdarsteller den Rasen betreten, lassen sich die Meisterspieler von 1998 zum 25-jährigen Jubiläum feiern.

Bei den Ostwestfalen, die im Falle einer heutigen Niederlage am morgigen Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen könnten und die in der Fremde drei ihrer bisherigen 15 Matches für sich entschieden, stellt Coach Uwe Koschinat nach dem 1:1-Heimremis gegen die SpVgg Greuther Fürth zweimal um. Consbruch und Vasiliadis nehmen die Plätze von Okugawa (Schulterverletzung) und Rzatkowski (Bank) ein.

Auf Seiten der Pfälzer, die das Hinspiel Anfang November auf der Alm dank der Treffer Klements (54.), Opokus (57.) und Hanslik (88.) bei 45-minütiger Überzahl mit 3:2 gewannen und denen mit Rang sieben in der Endabrechnung das beste Saisonergebnis seit acht Jahren winkt, hat Trainer Dirk Schuster im Vergleich zum 3:3-Auswärtsunentschieden beim 1. FC Nürnberg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Krahl, Zolinski (beide auf der Bank) und Ritter (Muskelfaserriss) beginnen Luthe, Rapp und Klement.

Für den DSC Arminia Bielefeld geht es an den verbleibenden drei Spieltagen darum, nicht direkt aus der Eliteklasse in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch warten die Schwarz-Weiß-Blauen mittlerweile seit fünf Spielen auf einen dreifachen Punktgewinn und sind so auf den Relegationsplatz abgerutscht; das rettende Ufer ist bereits fünf Zähler entfernt. Nach drei Niederlagen in Serie reichte es am letzten Freitag gegen die SpVgg Greuther zumindest zu einem 1:1-Heimremis.

Der 1. FC Kaiserslautern ist bereits seit mehreren Wochen sorgenfrei, musste den Blick als Aufsteiger vor allem dank einer starken Hinrunde nie ernsthaft nach unten richten. Am letzten Sonntag zeigten die Roten Teufel in der Auswärtspartie beim 1. FC Nürnberg späte Comebackqualitäten, indem sie einen 1:3-Rückstand durch die Tore Niehues’ (88.) und Klements (90.+5) noch in ein 3:3-Unentschieden umwandelten. Sie sind einer einstelligen Endplatzierung bereits ganz nahe und wollen im Endspurt Rang sieben verteidigen.