Aufsteiger Dynamo Dresden verlor am Sonntag (19.09.2021), am siebten Spieltag, trotz langer Überzahl bei Darmstadt 98 mit 0:1 (0:1) und belegt nach der dritten Saisonniederlage einen Platz im Mittelfeld. Darmstadt schob sich an den punktgleichen Sachsen (beide zehn) vorbei.