Und von der Tribüne kamen sie: die "Baumann raus"-Rufe. Die Bremer Anhängerschaft bringt vieles vom Abschwung mit der Person des Sport-Geschäftsführers Frank Baumann in Verbindung. In der letzten Saison, wie auch in der aktuellen - da man Baumann übertriebenes Zaudern in der Verpflichtung neuer Spieler vorwirft.

Schmidts Anschlusstor ist zu wenig

Das Spiel gegen Paderborn war nach einer Hälfte quasi durch. Zwar verkürzte Niklas Schmidt nach 52 Minuten auf 1:3, doch nur drei Minuten später stellte Ron Schallenberg mit einem Kopfball zum 1:4 den alten Abstand wieder her.

Werder Bremen tritt am nächsten Spieltag samstags (21.08.2021) um 13.30 Uhr beim Karlsruher SC an. Der SC Paderborn empfängt zur gleichen Zeit den FC St. Pauli.