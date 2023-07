Saisonstart 2. Bundesliga Das Beste zuerst - HSV gegen den FC Schalke Stand: 27.07.2023 13:22 Uhr

Hamburger SV gegen Schalke 04: Mehr an Tradition, Fanverbundenheit und bittersüßen Episoden hat der deutsche Fußball kaum zu bieten. Das Spiel elektrisiert - selbst in der 2. Liga.

Auch wenn es langsam eng wird, hat der HSV immer noch mehr deutsche Meisterschaften gewonnen als Spielzeiten in der 2. Bundesliga absolviert. Sechs Titel gewannen die Hamburger, am Freitag (28.07.2023) startet der verblichene Bundesliga-Dino in seine sechste Saison im sogenannten Unterhaus.

Als Gast kommt der FC Schalke 04 in den Volkspark, der im Rennen zwischen Meisterschaften und beendeten Saisons in der 2. Liga auch noch einen knappen Vorsprung zugunsten der Titel hat. Es steht 7:6, die bislang letzte Meisterschaft gewann Schalke 1958 - mit einem 3:0 im Endspiel gegen den HSV.

Beide Vereine haben Europapokale in ihren Vitrinen, die Hamburger sogar mehrere, und es gäbe noch einiges mehr aufzuführen, um die These zu untermauern, dass sich die Spielplangestalter der Deutschen Fußball Liga (DFL) dachten: Das Beste zuerst!

So war es auch in der Saison 2021/22 schon, als sich die beiden Klubs in Gelsenkirchen zu ihrem ersten Duell jemals in der 2. Liga trafen. Der HSV gewann mit 3:1.

Erst das dritte Zweitliga-Duell zwischen HSV und Schalke

Schalke stieg am Ende trotzdem auf, allerdings auch sofort wieder ab. So kommt es nun zum dritten Zweitligaspiel gegeneinander, und wer sich die Bewegungen auf dem Transfermarkt anschaut, könnte zu dem Schluss gelangen, dass im Juli 2023 nur noch wenige Spieler das "königsblaue" Trikot tragen, die es auch im Juli 2021 trugen.

Immerhin verließen etliche Profis wieder den Verein, darunter Marius Bülter, Rodrigo Zalazar, Alex Kral und Marvin Pieringer. Aber die Aufstellung vom ersten Spieltag 2021/22 zeigt, dass Trainer Thomas Reis die theoretische Möglichkeit hätte, sieben Spieler auch zum Auftakt der Saison 2023/24 einzusetzen.

Je sieben Spieler waren schon zum Auftakt 2021/22 dabei

Auf dieselbe Zahl kommt Tim Walter, der im Gegensatz zu Reis auch damals schon seinen aktuellen Verein betreute, den er in der Pressekonferenz einen "ganz normalen Zweitligisten" nannte, um das "ganz normal" dann nochmal mit den Fingern untermalt in An- und Abführungszeichen zu setzen. Die "geile Stadt" Hamburg, das "Riesenstadion", und den "ganz großen Apparat an Angestellten" hält er für Boni, die andere Vereine in der 2. Liga nicht hätten.

Finanziell jedoch sei der HSV der Konkurrenz nicht mehr so weit voraus, wie es viele dächten, trotz des neuerlichen Zuschusses des "Gönners" Klaus-Michael Kühne, wie Walter ihn nennt. Der Milliardär schoss 30 Millionen Euro zu.

In den Kader floss davon kaum etwas. Vier Wochen nach Beginn der Transferperiode steht der HSV bei einem leichten Überschuss. Bei den Schalkern geht das Plus sogar in die zweistellige Millionensumme.

Einzig für Immanuel Pherai überwies der HSV bislang Geld (an Eintracht Braunschweig). Der trickreiche und technisch versierte Mittelfeldspieler soll Sonny Kittel ersetzen, der zum polnischen Meister Rakow Tschenstochau wechselte. Der "ganz normale Zweitligist" HSV habe trotz des Schrumpfkurses "ganz große Ziele", womit Walter das Wort "Aufstieg" umschrieb.

Sein Schalker Kollege Thomas Reis nahm es in den Mund: "Wir wollen definitiv einen der ersten beiden Plätze belegen, mein Anspruch ist der Aufstieg."

Ausschnitte im ARD-Kanal "ONE", Radioreportage in voller Länge

Das Beste zuerst? Spätestens am 19. Mai 2024 wird die Frage beantwortet, ob die beiden direkten Aufsteiger schon am ersten Spieltag aufeinander trafen. An jenem Tag wird es sich zum 23. Mal jähren, dass der FC Schalke 04 zum achten Mal Meister wurde, allerdings nur der Herzen, weil der HSV in letzter Sekunde ein Tor gegen die Bayern kassierte.

Kaum ein Spiel im deutschen Fußball bietet so viele Episoden wie Hamburger SV gegen den FC Schalke 04. Eine lange Zusammenfassung der Partie sehen Sie am Freitag ab 22.30 Uhr im ARD-Fernsehkanal "ONE", der an jedem Freitag über die Partien der 2. Liga berichtet.

Wer das Spiel in voller Länge verfolgen will, wird mit der Radioreportage der Sportschau bedient, die um 20.20 beginnt. Auch in der Saison 2023/24 werden wieder sämtliche 612 Spiele aus Bundesliga und 2. Liga in voller Länge zu hören sein. Ebenfalls berichtet die Sportschau im Ticker von allen Partien.